Il Lecco vola in Serie C | è festa grande FOTO

(Di domenica 31 marzo 2019) Il campionato diD continua a regalare spettacolo ed emozioni, oggi una giornata importante che ha regalato emozioni e colpi di scena e portato anche i primi verdetti. FailcheinC ed adesso si candida ad essere protagonista nelle prossime stagioni. I lombari hanno conquistato la promozione con 5 giornata d'anticipo, vittoria in casa del Borgaro Nobis e il contemporaneo pareggio della Sanremese, i punti di distacco dal secondo posto sono adesso 17, un vantaggio che fa dormire sonni tranquilli al

