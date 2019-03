Il canto del cigno di Berlusconi Forza Italia si sta disgregando

Castellabate - visite teatralizzate : Jus primae noctisnel luogo dell'incanto : L'assessore al turismo e alla cultura Luisa Maiuri sugli appuntamenti di marzo: «Prosegue la nostra rassegna di spettacoli in bassa stagione, organizzata dall'assessorato al turismo e alla cultura ...

Costa e cantone al forum dei commercialisti su bonifica e valorizzazione del territorio : GIUGLIANO IN CAMPANIA " Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa , il presidente dell'Anac Raffaele Cantone e il sottosegretario al Ministero dell'Ambiente Salvatore Micillo interverranno al forum ...

La recensione di Wasteland - Baby! di Hozier - un canto messianico intinto in 14 stadi dell’anima : Dal momento in cui ci abbandoniamo a "Wasteland, Baby!" di Hozier è tutto finito. Se la distopia si configura in un futuro catastrofico e immaginario, quella del nostro cantautore irlandese è un dipinto del presente. Siamo all'interno di una chiesa sconsacrata e decadente, con un candelabro al centro delle navate che illumina l'artista nel suo faccia a faccia con i fantasmi. Soul, pop, folk e gospel si riuniscono in una seduta spiritica che ...

Lory Del Santo commossa a La Vita in Diretta : “Ho sognato Loren - è accanto a me” : Lory Del Santo a La Vita in Diretta torna a parlare commossa dei figli Loren e Conor Lory Del Santo è stata ospite de La Vita in Diretta nella puntata odierna per sfogliare l’album dei ricordi insieme a Francesca Fialdini. “Ricordi che a volte è meglio non ricordare”, inizia con queste parole l’intervista dell’ex protagonista del […] L'articolo Lory Del Santo commossa a La Vita in Diretta: “Ho sognato ...

Va in scena Urbani's got Talent : serata di canto e tango al Teatro delle Api : ... all'infuori di quelle scolastiche, per far capire loro chi sono e come possono porsi all'interno del mondo. È bello che il polo scolastico Carlo Urbani abbia recepito questo concetto e voglia ...

Attacco Nuova Zelanda - Sebastiano Venier e Marcantonio Bragadin : chi sono i due eroi della Serenissima citati dal killer : La Nuova Zelanda è dall’altra parte del mondo, l’Italia è lontanissima, eppure gli attentatori australiani anti-islamici hanno citato la storia europea, in particolare quella della Serenissima Repubblica di Venezia. Sui mitra che sono stati usati per la strage di Christchurch ci sono i nomi di tre italiani. Due sono veneziani che si sono distinti nella guerra contro l’Impero Ottomano, il terzo è Luca Traini, il ventottenne di ...

Dal 25 al 30 giugno - a Portoscuso - si terranno i seminari di canto - musica e danza popolare - momento cardine della programmazione della ... : Parallelamente all'offerta formativa, è previsto un ricco programma di spettacoli e concerti serali che culmineranno con le danze in Piazza Parrocchia a cui si uniranno suonatori e danzatori dei ...

CIR - Ford Racing e le sue carte nel Tricolore : Campedelli e canton. Spazio anche al giovane Dalmazzini : Conclude Giorgi: «Essere al via nel 2019 nel ruolo di defender ci rende orgogliosi, ma è anche una grande responsabilità per una casa che ha fatto la storia di questo sport nel mondo ed in Italia [...

Boateng volta pagina dopo Melissa Satta? Una sexy rapper accanto al calciatore del Barcellona : Kevin Prince Boateng avvistato al fianco di una cantante e youtuber tedesca, scatta subito il gossip: sarà la sua nuova fiamma? A pochi mesi dalla fine del matrimonio tra Kevin Prince Boateng e Melissa Satta, ecco spuntare accanto al calciatore una sexy ed affascinate donna. Il ghanese, non convocato tra le fila del Barcellona per l’ultimo impegno di Liga, si è infatti consolato con un concerto a Berlino, durante il quale ha ...

Champions League – La clamorosa indiscrezione della stampa francese : rissa sfiorata tra il padre di Neymar e cantona : La rivelazione della stampa francese: rissa sfiorata tra Cantona ed il padre di Neymar dopo la sfida di Champions League tra PSG-United Nervi a fior di pelle nella tribuna vip del Parco dei principi di Parigi in occasione del ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Manchester United finito con l’eliminazione a sorpresa dei francesi battuti 3-1 con un gol su rigore nei minuti di recupero di ...

cantona-Ferguson-Solskjaer : la storia dello United in festa a Parigi : Tripudio Manchester United a Parigi. Un'altra rimonta da ricordare per i Red Devils: un'impresa che porta alla mente di tutti quella firmata proprio da Ole Gunnar Solskjaer, oggi in panchina, nell'...

L'ultimo canto del cigno a Canicattì : Canicattì, convegno dell’Associazione Athena sulla decadenza dell’Occidente sabato 9 marzo. Sarà presentato il libro L'ultimo canto del cigno