Icardi resta fuori | Spalletti riaccende la telenovela

Inter - Spalletti non convoca Icardi : ''Non è ancora pronto - resta fuori'' : Una decisione a sorpresa, proprio quando il rientro in squadra sembrava scontato, Mauro Icardi non è stato inserito nella lista dei convocati per Inter-Lazio, scontro diretto per la qualificazione Champions, in programma domenica sera.L'Inter riparte sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria nel derby, con le assenze forzate di Lautaro Martinez e Stefan De Vrij, infortunatisi con le maglie delle rispettive nazionali e ancora senza Icardi. Non è ...

Batistuta parla da bomber a bomber : “Icardi deve fare di più. Chiesa? Inutile restare controvoglia” : Gabriel Batistuta ha parlato di due attaccanti della ‘sua’ Argentina che militano nel campionato italiano, Icardi e Lautaro Martinez “Icardi ha un potenziale ancora maggiore rispetto a quanto ha fatto vedere fin’ora. Lautaro Martinez sta venendo fuori. Il calcio italiano non è quello argentino e serve un periodo di adattamento. E’ un grande giocatore e può fare una grande carriera se resterà tranquillo e ...

Inter - Wanda Nara : 'Lavoro per la pace - Mauro Icardi vuole restare in nerazzurro' : La moglie e agente dell'argentino Mauro Icardi è Intervenuta nuovamente sulla delicata questione che riguarda il rapporto tra l'Inter e il suo compagno. Attualmente Mauro Icardi non è ancora rientrato agli ordini di Spalletti in quanto, sulla carta, ancora infortunato. Wanda Nara di recente però ha fatto il resoconto su quanto accaduto durante i colloqui con l'amministratore delegato Beppe Marotta. La donna ha tenuto a chiarire di avere un ...

'Icardi vuole restare all'Inter' : 'Io lavoro per Mauro, lui sta bene all'Inter e vuole restare e io lavoro per fare la pace. Lui vuole giocare e vuole continuare la sua carriera all'Inter. Speriamo che tutto si risolva il prima ...

Wanda : 'Icardi degradato - ma vuole restare all'Inter. L'infortunio è vero' : Questa sarà una settimana importante per tutto il mondo interista . Ma posso dire che è stata una settimana positiva, perché abbiamo parlato e siamo arrivati a qualcosa di importante. Io voglio fare ...

Inter-Icardi - resta lo stallo : non si allena in gruppo : Mauro Icardi resta sul lettino della fisioterapia ad Appiano Gentile. L'argentino non si è allenato stamattina con la squadra di ritorno dall'Europa League e per adesso, quindi, slitta la pace con l'...

Inter : incontro con Icardi - ma il capitano resta Handanovic : Come scrive il Corriere dello Sport , durante il summit Beppe Marotta ha ribadito a Icardi e Wanda Nara che la fascia da capitano resterà comunque sul braccio di Samir Handanovic .

Inter-Icardi - ancora Wanda Nara show : twitta - poi cancella - ma gli screen restano… : Wanda Nara ed il suo utilizzo dei social network continuano a far discutere, anche oggi un tweet cancellato poco dopo su Icardi Wanda Nara continua ad usare i social in maniera discutibile. Quest’oggi la moglie di Mauro Icardi ha twittato in risposta ad un tifoso nerazzurro che aveva sentenziato: “Icardi non giocherà più all’Inter, ringraziamo il suo procuratore“. Come detto, Wanda ha risposto ma poco dopo il suo ...

Calciomercato Inter : Icardi resta in Italia. Napoli e Juventus si fanno avanti : Calciomercato Inter: Icardi resta in Italia. Napoli e Juventus si fanno avanti Stando alle parole dell’agente di Mauro Icardi, Wanda Nara, il bomber argentino non ha intenzione di andarsene dall’Italia. Seppur in procinto di trasferimento, il futuro di Icardi potrebbe essere ancora destinato al palcoscenico della Serie A. Arrivati a questo punto, il cerchio di opzioni future si restringe: o Napoli, o Juventus. Negli ultimi ...

Inter - Icardi vorrebbe restare in Italia : in estate sarebbe pronto l'assalto del Napoli : Il futuro di Mauro Icardi potrebbe essere ancora in Italia, ma non all'Inter nella prossima stagione. Il centravanti argentino ha espresso la propria volontà in questi giorni e non sembra voler fare un passo indietro. Il centravanti argentino continua ad essere indisponibile per una infiammazione al ginocchio destro e, dopo aver saltato le sfide di campionato contro Sampdoria e Fiorentina e le due di Europa League contro il Rapid Vienna, molto ...