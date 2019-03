I social | l' odio e le fake news | internet ha bisogno di regole lo dice Zuckerberg

Napoli - colpi di pistola e odio sui social per fermare le nozze trash del neomelodico e della vedova del boss : Dall'abbraccio in diretta tv tra il boss e la figlia aspirante cantante al matrimonio multimediale della vedova ormai molto allegra: quella dei Marino e dei loro cari resta una vita sotto...

Asia Argento dopo la crisi dalla D'Urso - le prime parole sul social : 'Varcato la soglia dell'odio e dell'ignoranza' : dopo l'ospitata a 'Live - Non è la D'Urso' torna sui social. L'attrice ieri è stata protagonista dell'uno contro tutti nella terza puntata dello show di , e dopo duri attacchi da parte dei presenti è ...

Facebook mette al bando il suprematismo bianco. Ma l’odio online non vive solo sui social : Facebook questa volta pare voglia fare sul serio mettendo al bando tutti i contenuti che fanno riferimento al nazionalismo bianco e ai gruppi di suprematisti bianchi. La svolta avviene dopo la strage nelle moschee in Nuova Zelanda, il cui autore aveva postato su Twitter e altri social media un manifesto suprematista, filmando in diretta un video della strage proprio su Facebook. Il social di Mark Zuckerberg aveva in passato consentito alcuni ...

"Like a campagne d'odio sui social? Devi confessarti" : Roma, 7 mar., AdnKronos, - I 'like' alle campagne di odio sui social? Sono un vero e proprio peccato da confessare al sacerdote in confessionale. Nell'era dei social anche la Chiesa interviene per ...

"Like a campagne d'odio sui social? Devi confessarti" : I 'like' alle campagne di odio sui social? Sono un vero e proprio peccato da confessare al sacerdote in confessionale. Nell'era dei social anche la Chiesa interviene per arginare le campagne di odio e ...

Insulti - minacce - l’odio social che mi ha investito dopo aver scritto della seconda squadra del Napoli : Quale meccanismo perverso scatta? Diverse volte, durante il mio percorso professionale, mi sono chiesto quale meccanismo perverso scattasse nella testa delle persone quando attaccano ferocemente (ad esempio verbalmente all’uscita dello stadio, o con i post al veleno sui social network) i calciatori o più in generale i protagonisti del mondo del calcio (presidenti, allenatori ecc.). L’investimento economico effettuato ad inizio stagione – ...

Fiorentina-Inter - i viola e l'odio social : "Denunciamo chi offende Astori" : Poi l'appello: "Noi continuiamo a credere nello sport e nei valori che esso rappresenta - conclude la nota -. Un episodio non può scatenare questa rabbia insensata e facciamo appello ai tifosi veri ...

Luca Abete - odio sui social. Crivellato di colpi : "Vigliacchi che si sentono eroi di Gomorra" : L'immagine di cattivo gusto, diventata virale sui social, ha suscitato la reazione stizzita dell'inviato di "Striscia la...

Loredana Bertè - fuori dal podio e senza premi - diserta la tv e reagisce sui social. È lei la regina di Sanremo : Per lei tre interminabili standing ovation. Per lei, esclusa dal podio, i sonori fischi e le contestazioni più dure dell'Ariston. Per lei il plauso pressoché unanime di critici e pubblico, conquistati ...

(VIDEO) Disprezzo Berlusconi verso i Grillini : “Hanno odio sociale contro gli imprenditori” : Berlusconi disprezza i 5 stelle che a detta sua, si vantano di essere comunisti “Ieri ho sentito un 5 Stelle vantarsi di essere comunista. Loro hanno difetti peggiori dei comunisti che mi spinsero a salvere l’Italia nel ’94, sono mossi da odio sociale verso gli imprenditori.” Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi durante un evento a Teramo in sostegno del candidato Presidente del centrodestra alle Regionali ...

Sanremo - Loredana Bertè fuori dal podio : Ariston e social in rivolta : Ieri si è conclusa la 69’ edizione del Festival di Sanremo e Loredana Bertè è stata la grande esclusa dal podio finale. Il mancato posizionamento nei primi tre posti da parte della cantante di ‘Cosa ti aspetti da me’, è stato oggetto di numerose critiche da parte del pubblico presente al teatro Ariston. Il brano portato in gara dalla Bertè ha chiuso la kermesse musicale posizionandosi al quarto posto. Il trio Baglioni-Raffaele-Bisio ha dovuto ...