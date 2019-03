I marò fanno 100 anni e mai un passo indietro

ilgiornale

(Di domenica 31 marzo 2019) Venezia Al grido "San Marco" si è aperta ieri a Venezia, proprio nell'omonima piazza, che si affaccia sulla laguna più bella d'Italia, la cerimonia per le celebrazioni del centesimoversario del conferimento del nome e dell'attribuzione del leone alato alla Brigata della Marina militare. Centodi storia degli uomini che col basco in testa e il fazzoletto giallo e rosso al collo si sono sempre distinti nelle operazioni marine più complesse, in Patria e all'estero.Tra la commozione della gente, accorsa a rendere omaggio ai gloriosi militari in divisa e qualche lacrima agli occhi dei veterani, dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d'arma e di qualche moglie orgogliosa che non ha voluto perdersi il marito impegnato nello schieramento. Perché il San Marco è così, è prima famiglia che parte di una forza armata, è spirito di gruppo, sacrificio, ma anche unione e ...

