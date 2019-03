Huawei ID cosa serve e come si usa su Huawei P30

Smart Search Huawei P30 Come funziona - cosa serve : Usa la guida Smartphone uso semplice per cercare e trovare velocemente Testo e immagini su Smartphone Android Huawei

Come funziona Huawei share su Huawei P30 Lite : a cosa serve : HUAWEI share condividere file fra sistemi operativi diversi ora più semplice che mai. Trasferire i file da smartphone HUAWEI P30 Lite a pc e vice versa semplicemente.

Formidabile GPU Turbo 3.0 sui Huawei P30 : cosa comporterà? : Danno ulteriore prova della loro bontà i Huawei P30 e P30 Pro, che nell'ambito dell'EMUI 9.1 di cui sono stati equipaggiati fin da subito, potranno sfruttare la tecnologia GPU Turbo 3.0, un balzo in avanti non indifferente rispetto alla GPU Turbo 2.0 di passata generazione (che ha comunque dato i suoi frutti, nonostante i titoli compatibili siano ancora piuttosto esigui). La tecnologia, di base, garantisce performance videoludiche di un certo ...

Tutta un’altra cosa il Huawei Mate 30 - concentrato di potenza con tecnologia EUV : Sembra strano ma è già arrivato il momento di parlare del Huawei Mate 30. Nonostante ben prima di questo device dispiegato in Tutta la sua serie, c'è l'imminente lancio della generazione Huawei P30 prevista per martedì 26 marzo, ci sono delle indiscrezioni sull'hardware della futura ammiraglia già molto interessanti sulle quali discutere. Queste riguardano la nuova tecnologia Extreme Ultraviolet Lithography (EUV) che sarà integrata nel ...

Si muove qualcosa anche per Huawei P10 Lite dual SIM : aggiornamento B388 dal 7 marzo : Ancora novità in questo inizio di marzo 2019 assai intenso per i possessori di un Huawei P10 Lite. Negli ultimi giorni, infatti, diverse versioni in commercio nel nostro Paese hanno ricevuto nuovi aggiornamenti, compresi alcuni prodotti brandizzati. Dopo avervi parlato in modo più dettagliato della patch B381, resa disponibile ad inizio settimana per i dispositivi no brand single SIM (qui troverete qualche altra informazione in merito), stavolta ...

Gli smartphone pieghevoli Huawei e Samsung : come sono fatti e a cosa servono : Era il gennaio del 2013, poco più di sei anni fa, e Plastic Logic mostrava al mondo il suo ZED, primo schermo flessibile, anche se solo monocromatico. Dopo di lui altre decine di esemplari, a cui non sempre è stata data la dovuta importanza. Il motivo? Troppo presto per parlare ...

Spifferate le specifiche Huawei P30 Lite : ecco cosa ci aspetta : Dopo essersi mostrato in alcune immagini render che lo ritraggono abbracciato dalle cover Spigen, Huawei P30 Lite raddoppia la dose, passando per le certificazioni ricevute dal TENAA e dal MIIT, che, come riportato da 'mysmartprice.com', ci svelano buona parte delle specifiche tecniche che lo riguardano. Fermo restando che Huawei P30 e P30 Pro dovrebbero essere presentati il 26 marzo a Parigi, il fratello minore, che inizialmente si pensava ...

Un passo avanti l’EMUI 9 su Huawei P20 : cosa migliora con l’aggiornamento 197 : Ottime notizie per chi possiede un Huawei P20 da poco aggiornato all'EMUI 9 e dunque ad Android 9 Pie. Il top di gamma ha cominciato a ricevere, in queste ore, un nuovo update con build 197 che si appresta ad essere non proprio un aggiornamento di poco conto. La corposità del pachetto software, così come le note ufficiali degli sviluppatori, ci inducono a riflettere su quanto appena proposto, come di seguito riportato. La buona novella di un ...