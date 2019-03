Guerra commerciale USA-Cina | mossa distensiva di Pechino

L'Italia e l'Europa di fronte alla Guerra commerciale di Trump : (A cura di Paolo Guerrieri, economista, per Europea. Parlano i fatti)L'integrazione commerciale a sostegno della crescita e dell'occupazioneIl commercio internazionale dal secondo dopoguerra in poi è stato uno strumento fondamentale per sostenere la crescita e aumentare il reddito pro capite dei maggiori paesi. L'Italia ne ha grandemente beneficiato. In Europa siamo un grande paese esportatore con il secondo surplus commerciale ...

Guerra commerciale Usa-Cina - Lighthizer : 'non basta che Pechino acquisti più beni americani' : In un intervento alla Camera, il rappresentante al Commercio Usa Robert Lighthizer ha affermato che la Cina deve impegnarsi di più a risolvere le tensioni commerciali con gli Stati Uniti, e che l'...

Tajani a Washington per deviare la Guerra commerciale contro i cinesi : Il vero problema oggi è la Cina, che è lungi dall'essere una economia di mercato e si pone spesso fuori dalle regole. Lasciamoci alle spalle controversie su dazi e tariffe. E' tempo che Usa e Europa ...

Huawei vs Usa 'Autorizzati a spiare per legge'/ La Guerra commerciale non si placa : Huawei si scaglia contro gli Usa "Gli unici autorizzati a spiare per legge". Non si placa la querelle a distanza fra i cinesi e gli Stati Uniti

Rogers : Guerra commerciale si riaccenderà nel 2020 : Come tempi e cause, a causa di un livello senza precedenti di debiti, nel giro di uno o due anni dovremmo assistere a una frenata dell'economia globale. Rogers, che ha , ricorda che dal 2008 il ...

Mercati : focus ancora su Guerra commerciale Cina-Usa e Brexit : La prima settimana di febbraio è stata segnata da "un certo nervosismo per le Borse europee dopo la revisione al ribasso da parte della Commissione Europea sulla crescita del Pil 2019 nei paesi del ...

Le trattative tra Cina e Stati Uniti per risolvere la Guerra commerciale degli ultimi mesi ricominceranno la settimana prossima : Le trattative tra Cina e Stati Uniti per risolvere la guerra commerciale degli ultimi mesi ricominceranno la settimana prossima a Pechino, in Cina. Gli Stati Uniti, dice il New York Times, proveranno a convincere la Cina a riformare il modo

Tregua dazi Usa-Cina a rischio? 'La prossima Guerra commerciale la combatteranno in Venezuela e Africa' : Focus sulle ultime indiscrezioni che arrivano dal fronte commerciale Usa-Cina, e che stanno alimentando qualche timore a livello globale. Stando a una fonte contattata da Cnbc, non ci sarà alcun ...