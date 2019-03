ansa

(Di domenica 31 marzo 2019) Le duevivono in simbiosi anche se in una esplode la vita e nell'altra la morte non è mai andata via. I nuovi palazzi accanto alle macerie di quelli venuti giù il 6 aprile 2009, le attività ...

ansafoto : Grande cantiere L'Aquila, le 2 anime della città - PaoloCova : Oggi è stata una grande giornata, grazie ai gaviratesi per il loro affetto e la loro presenza. Da domani cominciamo… - fisco24_info : Grande cantiere L'Aquila, le 2 anime della città: Ricostruzione simbolo Italia, ma a 10 anni ancora tanto da fare -