Gp Argentina | warm up | è sempre Marquez

MotoGP - warm-up GP Argentina 2019 : Marc Marquez sempre il più veloce - inseguono Vinales e Dovizioso. Valentino Rossi è settimo : Cambiano i turni e le temperature ma non chi c’è in vetta alla classifica. Marc Marquez si conferma il pilota migliore del lotto anche nel warm-up del GP d’Argentina, seconda prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo, lo spagnolo della Honda ha fatto vedere ancora una volta una grande costanza di rendimento sulla RC213V. Martellando su un ritmo di 1’39” bassissimo, il fuoriclasse nativo di ...

MotoGP - GP Argentina. Il warm up : Marquez è il più veloce. Gara alle 20 : Cielo grigio completamente coperto e molta umidità: ha piovuto per circa un'ora e mezza nella notte di Termas de Rio Hondo, la pista è asciuta ma ha depositato un po' di terriccio. Questo è lo ...

MotoGp – Marquez è il più veloce anche nel Warm Up del Gp d’Argentina : Valentino Rossi resta indietro [TEMPI] : Marc Marquez si conferma il più veloce, davanti a Vinales e Dovizioso come nelle qualifiche: i tempi del Warm up del gp d’Argentina Tutto pronto per la seconda gara della stagione di MotoGp. Sfrecciano i piloti della classe regina sul circuito di Termas de Rio Hondo per il classico Warm up, ultimo step per studiare la pista in vista della gara di questa sera. Dopo essersi preso la pole position nella giornata di ieri, Marc Marquez si ...

Moto2 - Risultato Warm-up GP Argentina 2019 : Marcel Schrotter vola - ma Luthi e Lowes sono vicini - gli italiani faticano : Il Warm-up del Gran Premio di Argentina di Moto2 ha avuto due grandi protagonisti: il cielo plumbeo e Marcel Schrotter. Dopo la pioggia della nottata, infatti, la mattinata di Termas de Rio Hondo vede dense nuvole pericolose ma, per il momento, il tracciato rimane assolutamente asciutto. Il più veloce in questi 20 minuti di sessione, dunque, è Risultato il tedesco del team Kalex Dynavolt con il tempo di 1:42.693 il nuovo record della pista ...

Moto3 - GP Argentina 2019 : risultato warm-up. John McPhee è nettamente il più veloce davanti a Toba e Rodrigo. 4° Arbolino - 6° Fenati con un buon passo : La domenica di Termas de Rio Hondo si è aperta con un intensissimo turno di warm-up del Gran Premio d’Argentina 2019 in cui lo scozzese John McPhee ha demolito la concorrenza inanellando una serie di crono molto convincenti e ottenendo il miglior tempo in 1’49″175 (3 decimi meglio rispetto alla migliore prestazione personale delle qualifiche). Il pilota del Team Petronas Sprinta Racing ha messo in campo un potenziale davvero ...

LIVE MotoGP - GP Argentina 2019 in DIRETTA : warm-up in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP d’Argentina 2019, seconda prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo i piloti e i team della classe regina andranno a definire gli ultimi assetti prima della gara, cercando di avere più informazioni possibili in termini di set-up. Marc Marquez sarà l’osservato speciale. Il campione del mondo in carica ha espresso nel corso del weekend sudamericano ...

LIVE Moto2 - GP Argentina 2019 in DIRETTA : warm-up e gara in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della domenica del Gran Premio d’Argentina 2019, secondo appuntamento stagionale del Mondiale Moto2. C’è grande attesa per la seconda gara dell’anno per la classe intermedia, in cui i valori in campo in ottica iridata non sembrano ancora così chiari grazie ad un equilibrio pazzesco che ha caratterizzato l’intero weekend di Termas de Rio Hondo. 4 piloti in 47 millesimi, 6 piloti in ...