Governo - Spadafora : “Se cade è colpa di Salvini. Lega molto a destra - fa paura al Paese. Su adozioni? Guerra di coerenza” : “Se la Lega si attiene al contratto di Governo, bene. Se dovesse decidere altro, sarà una responsabilità della Lega far cadere il Governo”. Il giorno dopo le accuse della Lega sulle presunte lentezze nelle procedure per le adozioni cui ha replicato punto per punto Palazzo Chigi, Vincenzo Spadafora non molla. “Quando si è politicamente più forti, come in questo momento sembra essere la Lega, si ha una responsabilità maggiore nel ...

Luigi Di Maio - il fedelissimo Spadafora seppellisce il suo Governo : "Mai più alleati con la Lega" : La spaccatura tra Lega e M5s sul Congresso delle famiglie è solo l'ultimo capitolo di una guerra intestina che va avanti da quando è nato il governo Conte. Che i due partiti avessero punti di vista diversi su quasi tutto, era ben chiaro sin da prima delle ultime politiche, posizioni che non sono gra

Verona - al via il Congresso delle Famiglie. Spadafora (M5s) : «Temi mai in agenda di Governo» : Verona blindata per l'avvio dei lavori del controverso tredicesimo Congresso mondiale delle famiglia che si aprirà oggi e durerà fino a domenica. Piazza Bra...

Congresso delle famiglie - la 194 subito nel mirino. Spadafora : «Temi di Verona mai in agenda di Governo» : Al meeting di Verona, che riunisce i sostenitori ad associazioni integraliste e conservatrici di tutto il mondo, i temi chiave sono la contrarietà all'aborto ed alle unioni tra persone dello stesso ...

Congresso famiglie - attacco alla 194|Live Spadafora : temi mai in agenda di Governo : Via al meeting dei sostenitori della famiglia tradizionalista. Gandolfini attacca la legge sull’aborto, subito scontro con il sottosegretario M5S

Stefano Buffagni e Vincenzo Spadafora contro il patrocinio del Governo al "World Congress of families" di Verona : "C'è stato un tempo in cui le donne più emancipate e gli omosessuali venivano bruciati sui roghi. Pare qualcuno abbia nostalgia di quel periodo oscuro. Non io!". Lo scrive su Facebook Stefano Buffagni, sottosegretario del M5s, nel prendere le distanze dal World Congress Of families, una manifestazione che riunisce varie sigle dal 29 al 31 marzo a Verona, un evento che ha avuto il patrocinio anche del Governo.Buffagni pubblica un ...