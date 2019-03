GOVERNO | BOCCIA VALUTIAMO PROVVEDIMENTI | NESSUN ATTACCO'

Boccia : "Da GOVERNO responsabilità o meglio elezioni" : Ci hanno convocato, abbiamo fatto le nostre proposte sulla crescita con un obiettivo chiaro: definire gli impatti sull'economia reale". Così il presidente di Confindustria Vicenzo Boccia a 'Mezz'ora ...

Boccia : 'O da GOVERNO c'è responsabilità - o meglio elezioni' : Ma 'con i nostri dati - ha assicurato il leader degli industriali - non abbiamo fatto un attacco al governo abbiamo solo preso atto del rallentamento dell'economia. Il punto è la capacità di reagire ...

Boccia : 'O da GOVERNO c'è responsabilità - o meglio elezioni' : Ma 'con i nostri dati - ha assicurato il leader degli industriali - non abbiamo fatto un attacco al governo abbiamo solo preso atto del rallentamento dell'economia. Il punto è la capacità di reagire ...

Boccia : con paralisi GOVERNO meglio voto : 16.24 "Italia ferma a crescita zero? Non subire il rallentamento economico,ma reagire". Così il presidente di Confindustria, Boccia, a Mezz'ora in più,Rai 3. "Passare dal contratto di governo a un patto per il lavoro e la crescita, serve un intervento organico di politica economica", il suggerimento al governo. "Troppe divergenze,sottolinea-in questo momento ci vorrebbe compattezza". Se permane la paralisi esclude il voto? "Se le divergenze ...

Boccia - con paralisi GOVERNO meglio voto : 16.24 "Italia ferma a crescita zero? Non subire il rallentamento economico,ma reagire". Così il presidente di Confindustria, Boccia, a Mezz'ora in più,Rai 3. "Passare dal contratto di governo a un patto per il lavoro e la crescita, serve un intervento organico di politica economica", il suggerimento al governo. "Troppe divergenze,sottolinea-in questo momento ci vorrebbe compattezza". Se permane la paralisi esclude il voto? "Se le divergenze ...

Boccia al GOVERNO - superare i conflitti - serve un'azione massiva per la crescita : Nella maggioranza "ci sono grandi divergenze su molte questioni: data la dimensione economica che il paese vive in questo momento servirebbe compattezza, noi lo abbiamo mostrato con i sindacati". Lo ...

Vincenzo Boccia - Confindustria - al GOVERNO : 'Datevi una mossa - reagire al rallentamento economico' : Sulla questione italiana, credo che dobbiamo tornare ai fondamentali dell'economia del Paese, recuperare fiducia. Dobbiamo da un lato evitare la stagione degli alibi e delle colpe, e dall'altro ...

Vincenzo Boccia (Confindustria) al GOVERNO : "Datevi una mossa - reagire al rallentamento economico" : Si sono sentiti dare dei gufi, ma alla fine anche il ministro dell'Economia ha dovuto riconoscere che i segnali di "crescita zero" ci sono tutti. Vincenzo Boccia, leader degli industriali, chiede al Governo di "darsi una mossa", perché l'attuale stallo è insostenibile. "Non si può galleggiare" dice il presidente di Confindustria in un'intervista a Mezz'ora in più su Raitre.Quando il Centro studi di Confindustria ha ...

Cosa dice al GOVERNO BOCCIA di Confindustria : Roma, 31 mar., askanews, - 'Il punto non è dibattere sui decimali' del Pil 'ma come reagire come Paese. Dobbiamo reagire noi, recuperare fiducia e lavorare sui fondamentali. Bisogna evitare la ...

GOVERNO. F.Boccia - PD - . La recessione li porterà alla rottura. Crisi dopo le Europee : Discutono su tutto ma è sempre più evidente che hanno visioni diverse su economia e sviluppo. Lega e M5S hanno visioni contrastanti su tutto: dall'autonomia delle regioni, alle infrastrutture, all'...

Boccia al GOVERNO : "Serve salto qualità" : 13.01 Il presidente di Confindustria, Boccia, lancia un avvertimento al governo: per reagire ad una "crescita zero" serve "un salto di qualità", bisogna "passare dal Contratto di governo ad un Patto per lo sviluppo e l'occupazione". "Il primo anno è stato quello del Contratto: Reddito di cittadinanza, Quota 100, e un po' di Flat tax per gli autonomi. Oggi il rallentamento globale ci impone di fare un salto di qualità",afferma. E sottolinea: ...

Ricercatori - la Lega boccia la stretta : lite nel GOVERNO : La riforma del reclutamento universitario spacca la maggioranza: il progetto di ridurre ad un massimo di 5 anni il periodo del precariato, allo studio del Movimento 5 Stelle, ha creato uno scossone ...

Sondaggi politici Ipsos : 60% italiani boccia il GOVERNO in economia : Sondaggi politici Ipsos: 60% italiani boccia il governo in economia Il 57% degli italiani ritiene che il governo stia facendo poco o nulla per favorire la crescita economica del Paese. A sostenerlo è un Sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera. Reddito di cittadinanza e quota 100 sono già passato per la maggioranza dei cittadini che chiedono più lavoro e meno tasse. Non è un caso che Salvini sia tornato a battere il tasto su due temi a lui ...

Sondaggio Pagnoncelli - avviso a Matteo Salvini : gli italiani bocciano il GOVERNO sull'economia : Sei italiani su dieci sono scontenti per le politiche economiche del governo. Ergo: Matteo Salvini è il caso che stia attento per le mosse grilline come il reddito di cittadinanza. E poi il 49% degli elettori pensa che la maggioranza non sia coesa. E' quanto emerge nel Sondaggio di Nando Pagnoncelli