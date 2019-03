Gli italiani non hanno rinunciato alla settimana bianca

Web e privacy - cosa sanno (e cosa fanno) Gli italiani : L'inchiesta di Repubblica sui colossi dell'hi tech e l'uso che fanno dei nostri dati. E gli utenti troppo spesso non ne sono consapevoli. Ecco alcuni dati su cosa succede sul web e come gli italiani si approcciano a questi problemi

Roma - il nome di Zaniolo spunta su Forbes : è tra i 100 miGliori talenti italiani : Il nome di Nicolò Zaniolo è apparso su Forbes , la rivista statunitense di economia e finanza conosciuta per la redazione annuale della classifica degli uomini più ricchi del mondo. I tifosi della Roma , al momento, possono stare tranquilli perché il centrocampista non è ...

New Orleans chiede scusa per Gli immigrati italiani linciati nel 1891 - accusati ingiustamente : è una storia terribile : Si tratta di una delle vicende più terribili dell’immigrazione italiana negli Stati Uniti. Undici migranti, per lo più siciliani, furono massacrati da una folla inferocita, letteralmente linciati in quella città che doveva loro cambiare la vita: New Orleans. Era il 14 marzo 1891 e solo ora, dopo oltre un secolo, la città della Louisiana ha deciso di chiedere scusa. La proclamazione del sindaco di New Orleans è attesa per il 12 aprile, di ...

Roma - Zaniolo su Forbes : è tra i 100 miGliori talenti italiani : Il nome di Nicolò Zaniolo è apparso su Forbes , la rivista statunitense di economia e finanza conosciuta per la redazione annuale della classifica degli uomini più ricchi del mondo. I tifosi della Roma , al momento, possono stare tranquilli perché il centrocampista non è ...

Roma - il nome di Zaniolo spunta su Forbes : è tra i 100 miGliori talenti italiani : Il nome di Nicolò Zaniolo è apparso su Forbes , la rivista statunitense di economia e finanza conosciuta per la redazione annuale della classifica degli uomini più ricchi del mondo. I tifosi della Roma , al momento, possono stare tranquilli perché il centrocampista non è ...

Ambiente - 32% deGli italiani attento alla sostenibilità : 'Consapevolezza aumentata dopo Expo'. Tema della plastica cruciale : ... come Mario Cucinella , fondatore di Building Green Futures e Stefano Boeri , con il Bosco verticale nel quartiere Isola di Milano, dall'altro il mondo del design va a rilento". Le aziende iniziano a ...

AGli italiani piacciono - quasi - tutte le famiglie : Sino alla fine degli anni '90 gli stili di vita delle persone erano fortemente influenzati dalla appartenenza ideologica. Il concetto di famiglia è stato per anni il cardine centrale e l'elemento ...

Ambiente - 32% deGli italiani attento alla sostenibilità : “Consapevolezza aumentata dopo Expo”. Tema della plastica cruciale : Dal consumo di alimenti bio, alle vacanze a basso impatto sull’Ambiente, dall’energia rinnovabile alla raccolta differenziata. La sostenibilità appassiona e interessa 34 milioni di italiani e ne orienta i comportamenti. Si tratta di scelte consapevoli o di moda? Probabilmente le due componenti convivono, ma di fatto cresce la percentuale di italiani, ad oggi è al 32%, che ha piena conoscenza della sostenibilità, il 10% in più rispetto al 2018. È ...

Karate - Europei 2019 : programma - orari e tv di domenica 31 marzo. Tutti Gli italiani in gara : Oggi (domenica 31 marzo) si svolgerà la quarta ed ultima giornata di gare degli Europei 2019 di Karate a Guadalajara (Spagna). Al Pabellón Multiusos si assegneranno le rimanenti medaglie di questa rassegna continentale, con l’Italia che andrà a caccia dell’oro nel kata a squadre femminile e del bronzo al maschile. Si svolgeranno poi anche le finali del kumite a squadre maschile. Le finali saranno trasmesse in diretta tv su Sky Arena e in diretta ...

Moto2 - Risultato qualifiche GP Argentina 2019 : Xavi Vierge centra la pole position su Schrotter e Lowes - indietro Gli italiani : Gli italiani non piazzano il colpo giusto ed è lo spagnolo Xavi Vierge a centrare la pole position del Gran Premio di Argentina 2019 di Moto2. Il pilota nato a Barcellona conquista la sua seconda partenza al palo della carriera, al 61esimo GP disputato, mettendo a segno il nuovo record del circuito di Termas de Rio Hondo per quanto riguarda la classe mediana. L’alfiere del team Kalex EG 0,0 VDS, infatti, chiude le sue qualifiche in ...

Sviare l'attenzione deGli italiani dai reali problemi : è questo il principale traguardo della politica? : e il tasso di occupazione la vede penultima, a poca distanza dalla Grecia", scrive Paolo Uggè, "citando le analisi presentate dall'ufficio studi confederale al recente Forum dell'economia a Cernobbio ...

Moto3 - GP Qatar 2019 : risultato qualifiche. Masià centra la prima pole in carriera davanti a Canet e Arbolino - bene Gli altri italiani : Jaume Masià (Bester Capital Dubai) conquista la prima pole position della carriera nella classe Moto3 e partirà dalla prima casella della griglia di partenza nel Gran Premio d’Argentina 2019, seconda tappa del Motomondiale. Lo spagnolo classe 2000 si è confermato uno dei più veloci su questa pista dopo aver mantenuto una buona costanza di rendimento nelle prove libere, stampando uno strepitoso 1’48″775 nel penultimo tentativo ...

Moto3 - Masia in pole position in Argentina : Arbolino primo deGli italiani : Moto3, Gp d’Argentina: pole position per Masia alla sua prima volta in carriera al primo posto in griglia di partenza Moto3, qualifiche molto appassionanti quest’oggi nel Gp d’Argentina, con Masia alla sua prima pole position in carriera. Qualifiche a dir poco anomale con i piloti che si sono studiati aspettando l’un l’altro e causando una serie di giochi di scie che hanno favorito appunto Masia. Canet al ...

Società sicurezza : software ha spiato per errore miGliaio di italiani : Società sicurezza: software ha spiato per errore migliaio di italiani Il malware sarebbe stato creato da un’azienda calabrese che dal 2016 sviluppa questo tipo di programmi utili a spiare i criminali. Copie del programma sono state distribuite su Google Play, camuffate da app di servizio per operatori ...