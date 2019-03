Giulia Bongiorno | L' unico razzismo in Italia è contro Salvini

Famiglie - Giulia Bongiorno a sorpresa contro il congresso anti aborto : "La mia famiglia è fatta da me e da mio figlio e mi sembra una famiglia splendida. Non si arretrerà di un millimetro rispetto ai diritti delle donne né rispetto all'autodeterminazione della donna". Giulia Bongiorno, a sorpresa, si scaglia contro il congresso di Verona pro famiglia tradizionale in cu

Elisabetta Trenta : "Stupri? Mi sento offesa". Sfregio a Giulia Bongiorno - è guerra tra ministre : "Da donna mi sento offesa, perché è una presa in giro verso tutte le donne, si sta cavalcando il terrore che ogni donna nella sua vita sente, a suo modo. E mi sorprende che il ministro Giulia Bongiorno l’abbia sostenuta". Elisabetta Trenta, in una intervista al Corriere della sera, sulla castrazione

Giulia Bongiorno - la battaglia con Matteo Salvini : "Castrazione chimica - ecco in quali casi" : Con il sì alla legge sulla Legittima difesa, approvata oggi 28 marzo in Senato, "ci sarà un Paese con meno vittime che dovranno affrontare calvari giudiziari: si eviteranno ingiusti processi a chi si difende", commenta Giulia Bongiorno in una intervista a Il Messaggero, "e sì, sarà anche più sicuro.

Giulia Bongiorno - il retroscena sulla sfuriata con i ministri : "Che ci stiamo a fare qui?". Lega-M5s - è crisi : "Ma che ci stiamo a fare ancora qui ?". A parlare è Giulia Bongiorno, ministra leghista alla Funzione pubblica. L'occasione è ufficiale: una riunione del Consiglio dei ministri. Lo sfogo con un collega di partito e di governo, dopo l'ennesimo scontro con "l'alleato" grillino. Il retroscena di France

RIFORMA PA/ Giulia Bongiorno cade nella trappola di Madia e Brunetta : Giulia Bongiorno ha parlato della RIFORMA della Pubblica amministrazione che ha in mente. Il suo piano presenta però qualche difetto

Giulia Bongiorno a Mattino 5 : "Dal mattarello alla pistola" - che brutta fine fa il bandito : Il ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno è intervenuta a Mattino Cinque di Federica Panicucci per commentare la nuova legge sulla legittima difesa che, probabilmente, il prossimo 26 marzo potrà passare anche al Senato dopo l’avvenuta approvazione alla Camera. "Fino a oggi ci si po

Giulia Bongiorno : «A tutte le donne di destra dico di lottare per la parità» : La mia parte politica ha questa etichetta. Una delle ragioni per cui ho seguito il progetto di Salvini, oltre al fatto che non era più limitato al Nord, è che parlando mi sono ritrovata a pensarla ...

Giulia Bongiorno lo critica sul delitto d'onore - il giudice si difende : 'Non c'entra nulla - era fragile' : 'Non c'è stato alcun riconoscimento di attenuanti all' omicidio per gelosia , non era questa la nostra intenzione. E non c'entra nulla il delitto d'onore'. Dopo gli attacchi di Giulia Bongiorno che il ...

Giulia Bongiorno lo critica sul delitto d'onore - il giudice si difende : "Non c'entra nulla - era fragile" : "Non c'è stato alcun riconoscimento di attenuanti all'omicidio per gelosia, non era questa la nostra intenzione. E non c'entra nulla il delitto d'onore". Dopo gli attacchi di Giulia Bongiorno che il giudice Orazio Pescatore difende così la sentenza con la quale ha ridotto da 30 a 16 anni la condanna

Giulia Bongiorno ricorda la sua prima cliente e si commuove in diretta : “Fu uccisa prima di essere ascoltata” : Intervistata da Mara Venier a Domenica In, la ministro per la Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno si è emozionata parlando della sua prima cliente: “Aveva denunciato le violenze, ma è stata uccisa lo stesso” L'articolo Giulia Bongiorno ricorda la sua prima cliente e si commuove in diretta: “Fu uccisa prima di essere ascoltata” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Giulia Bongiorno si commuove in tv : 'La mia prima cliente fu uccisa prima di essere ascoltata' : «Se un giorno potrò, dovrò fare una legge che impone al pubblico ministero di sentire entro tre giorni la donna che denuncia», con la voce rotta dalla commozione il ministro per la Pubblica ...

Domenica In - Giulia Bongiorno e Mara Venier : clamorosa lezione a Laura Boldrini : Piccole lezioni a... Laura Boldrini . Siamo negli studi di Domenica In di Mara Venier , nella puntata in onda il 3 marzo su Rai 1. Ed ecco arrivare il momento dell'intervista a Giulia Bongiorno , con ...

Giulia Bongiorno contro i magistrati di Bologna : "Delitto d'onore? Ecco cosa proprio non torna" : "Premesso che rispetto le sentenze", dice Giulia Bongiorno prima di sferrare un attacco a certi magistrati, "e che quindi non intendo criticare i giudici di Bologna, perché so bene che si sono mossi nell'ambito della legge, devo però dire che non condivido il principio grazie al quale è stata ridott

Giulia Bongiorno critica la sentenza di Bologna : "Tempesta emotiva è un passo indietro verso il ritorno al delitto d'onore" : "Premesso che rispetto le sentenze, e che quindi non intendo criticare i giudici di Bologna, perché so bene che si sono mossi nell'ambito della legge, devo però dire che non condivido il principio grazie al quale è stata ridotta la pena a un uomo che ha ucciso la sua compagna. Leggo che è stato valorizzato come attenuante il suo stato d'animo, determinato dalla gelosia. Ecco, tanto poco lo condivido, quel principio, ...