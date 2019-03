Ginnastica - Serie A 2019 : le pagelle della seconda tappa. Villa show - Mori highlander - Fate verso gli Europei - ok Ferlito : Ieri si è disputata la seconda tappa della Serie A1 2019 di Ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre è stato assoluto protagonista alla vigilia degli Europei. Di seguito le pagelle delle atlete che si sono messe maggiormente in luce al PalaKioene di Padova. GIORGIA Villa: 8. L’esercizio da urlo alle parallele asimmetriche vale da solo il prezzo del biglietto. La bergamasca, al rientro in gara dopo l’infortunio ...

Ginnastica artistica - Serie A 2019 : Brixia straripante a Padova - Villa e le Fate da urlo. Lara Mori super - ok Ferlito. Ora gli Europei : La Brixia Brescia ha vinto la seconda tappa della Serie A 2019 di Ginnastica artistica che si è disputata al PalaKioene di Padova, il successo delle Campionesse d’Italia non era minimamente in discussione ed è giunto con una facilità imbarazzante: la Leonessa si è imposta con 166.300 punti, rifilando oltre dieci lunghezze di distacco alle più immediate inseguitrici. Le ragazze di Enrico Casella hanno replicato il successo ottenuto cinque ...

LIVE Ginnastica artistica - Serie A 2019 in DIRETTA : Brixia in trionfo - Fate da urlo! Lara Mori sublime - ok Ferlito : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della Serie A 2019 di Ginnastica artistica, si gareggia al PalaKione di Padova per l’appuntamento di mezzo del massimo campionato italiano a squadre. Si tratta dell’ultimo evento prima degli Europei che andranno in scena tra una decina di giorni a Stettino, tutti in pedana per l’ultima prova generale prima della rassegna continentale: si preannuncia grande spettacolo, ...

Ginnastica artistica - Serie A2 2019 : risultati seconda tappa. Vince Salerno a Padova - Carofiglio esegue il Nabieva! : La Ginnastica Salerno ha vinto la seconda tappa della Serie A 2019 di Ginnastica artistica che si è disputata al PalaKioene di Padova. Le campane si sono imposte con 148.250 al termine di una gara dominata in lungo e in largo grazie in particolar modo a Emily Armi (13.500, 11.700, 12.900, 12.450) e a Giulia Paglia (spicca il 13.000 al corpo libero) affiancate da Chiara Barzasi, Varvara Batalova, Andrea Noemi Toscano e Ilaria Tini. Salerno, ...

Ginnastica - Serie A 2019 : tutti contro la Brixia a Padova - seconda tappa da brividi. Il meglio dell’Italia scende in pedana : La Polvere di Magnesio sarà grande protagonista al PalaKioene di Padova dove sabato 30 marzo si disputerà la seconda tappa della Serie A di Ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre regalerà emozioni e spettacolo a dieci giorni di distanza dagli Europei: la rassegna continentale è dietro l’angolo, l’Italia è ormai sull’aereo per Stettino e la gara in programma domani servirà anche come ultimo test in vista ...

Ginnastica - Serie A 2019 : i temi caldi della gara di Padova. Italia verso gli Europei - Fate alla riscossa - il forcing di Mori e tanto altro : Sabato 30 marzo si disputerà la seconda tappa della Serie A 2019 di Ginnastica artistica, al PalaKione di Padova andrà in scena l’appuntamento di mezzo del campionato Italiano a squadre. Si preannuncia una gara molto avvincente e appassionante, analizziamo alcuni temi caldi della gara. verso GLI Europei – A Padova andrà in scena l’ultima gara prima della rassegna continentale che si disputerà a Stettino (Polonia) dal 10 al 14 ...

Ginnastica - Serie A 2019 : parata di stelle a Padova - seconda tappa da urlo. Le Fate - Mori - Ferlito pronte per lo show : Sabato 30 marzo tornerà in scena la Serie A 2019 di Ginnastica artistica, al PalaKione di Padova si disputerà la seconda tappa del campionato italiano a squadre. Dopo l’esordio di cinque settimana fa a Busto Arsizio, la Polvere di Magnesio torna a essere protagonista per l’ultimo appuntamento prima degli Europei (10-14 aprile a Stettino, Polonia). Ormai la stagione è entrata nel vivo e ci aspettiamo grande spettacolo in Veneto, molte ...

Ginnastica artistica - Serie A 2019 : Italia verso gli Europei - azzurre in scena a Padova. Quale sarà il quartetto per Stettino? : Gli Europei 2019 di Ginnastica artistica si avvicinano a grandi passi, la rassegna continentale andrà in scena a Stettino (Polonia) dal 10 al 14 aprile e i vari Commissari Tecnici stanno per definire i quartetti che saranno protagonisti nel primo grande appuntamento internazionale della stagionale. Enrico Casella deve ancora ufficializzare la formazione dell’Italia e la seconda tappa della Serie A, che andrà in scena sabato 30 marzo al ...

