Giampaolo | “Ho trovato un gruppo di calciatori che dà anche il sangue”

calcioweb.eu

(Di domenica 31 marzo 2019) Le parole del tecnico della Sampdoria, Marco, al termine della partita contro il Milan vinta 1-0 dai suoi. Il mister blucerchiato commenta così la prestazione: “Complimenti alla mia squadra che ha giocato una partita di grande intensità e solo così avremmo potuto annullare il gap contro il Milan, che hadi qualità superiore. Temevo un calo fisico dopo la pausa delle nazionali e problemi che abbiamo avuto in settimana. Rispetto al solito ci abbiamo messo qualcosa in più e ci siamo stati fino alla fine. Linetty e Praet hanno corso tanto e correre nella metà campo avversaria fa correregli attaccanti, che sono molto disponibili al sacrificio. Hodei giocatori che dannoil sangue“. Sulla barca chiesta a Ferrero in caso di Europa, scherza: “E’ una battuta, nel caso vorrei una barca a vela“. Sul gol di Messi: ...

Snake90Inter : Adani parla 3/4 d'ora, Giampaolo: 'Lele, non ho sentito l'ultima parte' - dberto9 : @GerryRitz Non si può sempre premiare ex giocatori e “denigrare” allenatori con più esperienza che si Son fatti le… - francescgalleno : @OdeTony @acmilan Non l’ho neanche vista ma tra i Gattuso e i Giampaolo spero sempre che vincano i secondi. Mi sono… -