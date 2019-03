Giallo alla periferia di Milano Trovato corpo decapitato   e dato alle fiamme Video

Attenta Roma - Monchi ti scippa un top player : allarme rosso per il club Giallorosso : L’ormai ex direttore sportivo della Roma, passato nel frattempo al Siviglia, avrebbe raggiunto un accordo con i giallorossi per il trasferimento in Spagna di Under Lasciata la Roma, Monchi prova adesso a portare alcuni suoi pupilli al Siviglia, suo nuovo club dopo l’addio ai giallorossi. Il dirigente spagnolo ha messo gli occhi su Cengiz Under, che proprio due anni fa lo stesso Monchi aveva voluto a tutti i costi a ...

Establishment e poca aria Gialloverde alla cena al Quirinale con Xi Jinping : Una cena sulle note di Andrea Bocelli, simbolo dell'Italia nel mondo, e un menù tutto nostrano per rendere omaggio al presidente della Repubblica cinese Xi Jinping e soprattutto alla moglie Peng Liyan, appassionata della lirica nonché cantante molto famosa in Cina. Sobrietà, eleganza e diplomazia sono gli ingredienti della cena ufficiale nel salone delle feste del Quirinale dove a varcare il portone sono stati circa 150 ...

Di Biagio si propone alla Roma : “in Giallorosso nella prossima stagione? Sarebbe bellissimo” : Gigi Di Biagio è attualmente il tecnico dell’Under 21 della Nazionale italiana, in futuro però gradirebbe la panchina giallorossa Gigi Di Biagio è stato inserito nel listone di tecnici che a fine stagione potrebbe sedere sulla panchina della Roma. Ranieri è infatti stato ingaggiato come traghettatore, ma probabilmente vi sarà un nuovo capovolgimento in estate. Di Biagio quest’oggi ha espresso in conferenza stampa un certo ...

La ‘cura’ Ranieri non fa bene alla Roma - Giallorossi ko contro la Spal : Perotti su rigore non basta [GALLERY] : La Roma delude ancora, i giallorossi ko in trasferta contro la Spal: un rigore realizzato da Diego Perotti non basta alla formazione di Claudio Ranieri La sconfitta nel derby e l’eliminazione dalla Champions League hanno sancito l’addio di Eusebio Di Francesco alla Roma. La ‘cura’ Claudio Ranieri però non sembra fare meglio ai giallorossi, battuti dalla Spal alla 28ª giornata di Serie A. Dopo la vittoria contro ...

Alla Francia non piace il bluff Gialloverde sulla Tav : Dopo tanto sbraitare, Alla fine si è capito: la discussione sulla Tav Torino-Lione, che – almeno nei retroscena giornalistici – ha rischiato di mandare a picco il governo Conte, è rimandata. Per i gialloverdi l'unico obiettivo è prendere tempo fino alle Europee del 26 maggio, così da poter continuar

Ranieri torna alla Roma : nella prima esperienza Giallorossa vinse oltre metà delle partite : Dopo l'eliminazione dalla UEFA Champions League, la Roma ha deciso di cambiare allenatore. Esonerato Di Francesco, la squadra capitolina, che si trova al quinto posto in classifica in Serie A dopo Juventus, Napoli, Milan e Inter, ha deciso di puntare su Claudio Ranieri, reduce da una brutta esperienza in Premier League con il Fulham. Quello di Ranieri è un ritorno sulla panchina giallorossa. In molti, infatti, ricorderanno la sua esperienza ...

Champions League - Roma eliminata dal Porto : i Giallorossi escono dalla competizione : Nella serata di mercoledì 6 marzo si sono disputati due match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, entrambi terminati con rimonte piuttosto inattese. La Roma di Eusebio Di Francesco, dopo la vittoria dell'andata contro il Porto per 2-1, si è vista ribaltare la situazione in terra Portoghese, perdendo per 3-1 dopo i tempi supplementari....Continua a leggere

Biathlon - le aspettative degli azzurri alla vigilia dei Mondiali. Lisa Vittozzi : “Voglio la medaglia individuale. Il pettorale rosso e Giallo venerdì…” : alla vigilia dei Mondiali di Biathlon, che scatteranno domani ad Oestersund, in Svezia, e termineranno domenica 17 marzo, hanno parlato tre degli azzurri impegnati nella rassegna iridata che scenderanno in pista già domani nella staffetta mista. Queste le loro dichiarazioni raccolte dal sito federale. Lisa Vittozzi è in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo ed ha grandi ambizioni: “Durante le due settimane di pausa ho pensato ...

Il Nome della Rosa - dal romanzo alla serie Rai voluta da Umberto Eco : “Non è solo un Giallo” : Una sceneggiatura a 4 mani per una serie dal profumo globale: diretta da Giacomo Battiato, Il Nome della Rosa è una delle produzioni Rai più attese della stagione. Presente quasi tutto il cast (tranne Rupert Everett, che aveva già detto la sua sulla serie) all'anteprima mondiale della serie, che si è svolta stamane nella sede di Viale Mazzini. In sede, il regista ha dichiarato: "Il Nome della Rosa è una serie internazionale diversa da tutte ...

Il governo Gialloverde dalla parte degli evasori. Ecco la pace fiscale secondo Pif : Avete sempre pagato le tasse? Peccato, per voi non cambierà nulla. Se invece avete evaso il fisco, Ecco i sei cambiamenti del governo del cambiamento Movimento 5 Stelle e Lega hanno approvato diciassette nuovi condoni" Il governo dei condoni: Ecco tutti i regali a evasori e furbetti" L'Italia è un paese fondato sulla mazzetta" Pif ti spiega la pace fiscale del governo del cambiamento"

Giallo a Basiglio - spari vicino al cantiere : operaio colpito alla testa. Gravissimo/ FOTO : Basiglio , Milano, , 25 febbraio 2019 " Ancora nessuna certezza: l'uomo che è stato trovato questa mattina in via Cascina Vione con un colpo di arma da fuoco alla testa si è suicidato o è stato ...

Frosinone-Roma 2-3 : Dzeko al 95' salva i Giallorossi dalla figuraccia : Una Roma deludente vince in extremis a Frosinone per 3-2 e resta a punto dal Milan, quarto in classifica. In gol Ciano, Dzeko, Pellegrini, Pinamonti e ancora Dzeko al 95'. LEGGI LA CRONACA .

Frosinone-Roma : allarme Giallo per Di Francesco - 4 i calciatori diffidati : Roma – L’anticipo del sabato sera, valido per la sesta giornata di ritorno, vedrà la Roma impegnata sul campo del Frosinone. Al Benito Stirpe del capoluogo ciociaro calcio d’inizio fissato per le ore 20.30. giallorossi reduci dalla sofferta vittoria contro il Bologna, in cui sono sì arrivati gli agognati 3 punti, ma sono anche state rimarcate le tante lacune ormai già palesate nel corso della stagione. Per i Giallazzurri, ...

Il no dei Gialloverdi alla Tav come il Pci contro l'Autosole : L'Autostrada del Sole? "Non sappiamo bene a cosa serva, non esiste uno studio serio e completo sulle conseguenze che il colossale nastro stradale avrà sull'economia del paese, non sono state calcolate le conseguenze del permanere di un sistema di viabilità ordinaria assolutamente rachitico attorno alla fettuccia autostradale", è evidente insomma "l'impegno di spremere l'economia nazionale nella direzione di una motorizzazione individuale ...