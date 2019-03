Giallo a Milano - trovato cadavere decapitato e mutilato tra le fiamme : Giallo a Milano, trovato cadavere decapitato e mutilato tra le fiamme I vigili del fuoco sono intervenuti in via Cascina dei Prati dopo una chiamata alle 22.15 di sabato: dopo aver spento l'incendio hanno visto il corpo. Non è ancora chiaro se sia di un uomo o una donna. Lì vicino le parti mozzate e una bombola di gpl non ...

Milano - il Giallo della ‘massaggiatrice’ morta in casa : la Procura indaga per omicidio : È tornata a casa verso le 13,30 di giovedì e si è trovata davanti ad una scena drammatica: la sua coinquilina era distesa sul letto esanime. Immediatamente ha chiamato il 118 il cui centralino ha avvisato a sua volta i carabinieri della compagnia Monforte. È iniziato con questa macabra scoperta il giallo del decesso di Hong Songmei, una cittadina cinese di 54 anni che lavorava a Milano come “massaggiatrice”. A tal riguardo gli inquirenti non ...

Un Giallo al Teatro Caboto in San Giovanni Bosco a Milano : Non mancano gli spettacoli teatrali per bambini dai 4 ai 10 anni. Dal 22 al 28 aprile, escluso venerdì 26, alle ore 16 la Compagnia Stabile "Miclo" porterà in scena Cenerentola, con la regia di ...

Giallo a Milano : trovata morta in casa : 19.40 Una donna di 53 anni è stata trovata morta nel suo appartamento a Milano. Le cause del decesso sono da accertare. Era a terra con un cuscino vicino: il sospetto degli investigatori è che sia stata soffocata. Nella casa c'era un principio di incendio nella zona della cucina, forse un tentativo di eliminare le tracce. A chiamare le forze dell'ordine è stata la figlia che non la sentiva da qualche giorno: sul posto sono arrivati polizia e ...

Giallo a Milano : coppia di anziani trovati morti in camera da letto : Milano, 13 marzo 2019 - I cadaveri di una donna di 76 anni e del suo compagno tedesco di 82 sono stati scoperti all'interno del loro appartamento in via Taormina, a Milano . Attorno alle 15.40 il ...

Milano alle prese con il Giallo del metrò. Ieri mattina altri 4 feriti per una brusca frenata : Mentre Ieri mattina si è registrata l’ennesima brusca frenata sulla metropolitana di Milano, con quattro contusi in modo lieve e nessuna sospensione della linea, le notizie acclarate sono due. La prima: non è ancora chiara la causa dei continui stop improvvisi della metro. La seconda: dovranno trascorrere ancora alcuni mesi prima che si risolva il ...

Milano - risolto il Giallo del cadavere murato a Senago : una 64enne la mandante del delitto : Un caso di lupara bianca che nasconde anche un movente passionale. È questa la svolta, per certi versi sorprendente, dell'inchiesta relativa alla scomparsa di Lamaj Astrid. Il corpo di quest'ultimo è stato ritrovato lo scorso 15 gennaio a Senago, nell’hinterland milanese. Durante i lavori di ristrutturazione della dependance di un residence di lusso, la Villa degli Occhi, gli operai hanno scoperto in un’intercapedine di una parete i resti di un ...

