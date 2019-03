Gand-Wevelgem 2019 | Alexander Kristoff | “Avrei dovuto lavorare per Gaviria | ma alla fine

Gand-Wevelgem : Sagan attacca da lontano - ma vince un super Kristoff : A dispetto della nomea di classica per velocisti, la Gand-Wevelgem ha dispensato emozioni e sorprese senza pause per 250 km. Complice il vento e un atteggiamento particolarmente agguerrito di molti corridori, la corsa è esplosa fin da subito. Sagan si è inserito in un attacco partito da lontano insieme anche a Trentin, ma dopo gli ultimi muri la prima parte del gruppo è riuscita a riprenderli, con la Deceuninck a lavorare in forze per ...

Ciclismo - Gand-Wevelgem a Kristoff Viviani manca sul più bello : I battistrada man mano diminuiscono: restano l'ex campione del mondo, in caso di poker sarebbe stato il recordman assoluto di successi,, l'azzurro, molto bene in ottica Fiandre,, Teunissen, Theuns e, ...

Gand-Wevelgem 2019 : volata di prepotenza per Alexander Kristoff - Viviani non riesce a sprintare : Tanto vento, corsa iniziata e finita a tutta, con moltissima incertezza. Il nuovo percorso continua ad essere spettacolare alla Gand-Wevelgem che nell’edizione del 2019 vede esultare, ancora una volta in volata, il norvegese Alexander Kristoff. L’ex campione d’Europa in maglia UAE Emirates è stato il migliore in uno sprint molto confusionario sul traguardo di Wevelgem posto 251 chilometri e dieci muri dopo la partenza di ...

Gand-Wevelgem femminile 2019 : altro successo in volata di Kirsten Wild. Sei italiane nella top 10 : terza Paternoster - seguita da Bastianelli : Momento magico per Kirsten Wild, che dopo aver conquistato giovedì la Driedaagse Brugge-De Panne, si ripete anche oggi e trionfa alla Gand-Wevelgem. La pistard olandese della WNT-Rotor ha fatto valere le sue doti veloci nel finale, imponendosi allo sprint e battendo anche questa volta la connazionale Lorena Wiebes (Parkhotel Valkenburg). Alle loro spalle si sono piazzate Letizia Paternoster (Trek-Segafredo) e Marta Bastianelli (Virtu Cycling). ...

LIVE Gand-Wevelgem 2019 in DIRETTA : Elia Viviani punta al bersaglio grosso - che sfida con Sagan e Gaviria! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Gand-Wevelgem 2019, storica classica belga che si svolge come da tradizione il fine settimana precedente rispetto al Giro delle Fiandre e che vede al via diversi protagonisti della scena ciclistica internazionale. Il percorso metterà alla prova i corridori lungo 251.5 km, con ben dieci muri e sei tratti in pavè da affrontare e con l’accoppiata Baneberg/Kemmelberg posta a 30 km ...

Gand-Wevelgem 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi (domenica 31 marzo) si correrà la Gand-Wevelgem. Questa classica del pavé che si svolge nelle Fiandre raggiunge la sua 81ma edizione ed è pronta a regalare ancora grande spettacolo. I corridori si sfideranno su un percorso di 251,5 km da Deinze a Wevelgem, caratterizzato da dieci muri, tra cui il mitico Kemmelberg, che verrà affrontato a 35 km dal traguardo. Da qui in poi la strada sarà però pianeggiante e sulla carta dovremmo quindi vedere ...

Gand-Wevelgem 2019 : atteso duello tra Elia Viviani e Peter Sagan - ma attenzione agli outsider : Si entra nel vivo delle classiche del pavé nelle Fiandre con la Gand-Wevelgem, corsa che tradizionalmente vede protagonisti i velocisti. Oggi vivremo grande spettacolo nei 251,5 km che porteranno i corridori da Deinze a Wevelgem. Dieci muri presenti nel percorso, concentrati in 80 km: il primo, il Catsberg, verrà affrontato dopo 137 km, l’ultimo, il Kemmelberg, a 34 km dal traguardo. Ai -60 km bisognerà prestare anche attenzione alle Plugstreet, ...

Gand-Wevelgem : percorso con 10 muri e tratti in pavè - in tv e in streaming su Eurosport : Appuntamento imprescindibile delle Classiche del Nord, tra poche ore si corre l’ottantunesima edizione della Gand-Wevelgem. Il percorso, di 251,5 km, presenta la tradizionale combinazione di tratti in pavè, strade sterrate e muri fiamminghi. Dieci in tutto quest’ultimi, con l’iconica salita che porta in cima alla collina del Kemmelberg che sarà affrontata quando mancheranno 34 chilometri all’arrivo di Wevelgem. La partenza, invece, ...

Gand-Wevelgem : il percorso e i corridori al via : La campagna del pavè continua con il suo fitto calendario di classiche arrivando alla Gand-Wevelgem, una delle corse del nord più favorevoli ai velocisti. Si corre domenica 31 marzo su un percorso veloce ma ricco di insidie che ruota attorno ai due passaggi sul muro del Kemmelberg. Negli ultimi anni però l’organizzazione ha introdotto una nuova difficoltà, una serie di tre settori di strade sterrate che possono fare spettacolo a più di 50 km dal ...

Gand-Wevelgem femminile 2019 : Marta Bastianelli sfida Kristen Wild e Marianne Vos - probabile un arrivo in volata : Si correrà domenica 31 marzo la Gand-Wevelgem 2019, una delle tappe più attese del calendario ciclistico internazionale al femminile. Nello stesso giorno della prova maschile, le atlete percorreranno un tracciato di 137 km, con partenza da Ieper e arrivo a Wevelgem. La corsa sarà anche il quinto appuntamento del Women’s WorldTour, il secondo sulle strade del Belgio dopo la Driedaagse Brugge-De Panne di giovedì. Il livello della ...

Gand-Wevelgem 2019 : Elia Viviani cerca la rivincita su Peter Sagan dopo le lacrime del 2018 : L’immagine di Elia Viviani seduto a terra con le gambe raccolte al petto il volto coperto dalle lacrime è stata senza alcun dubbio una delle fotografie più toccanti e commoventi in ambito sportivo dell’anno passato. Il corridore veronese aveva appena concluso in seconda posizione alle spalle di Peter Sagan la Gand-Wevelgem 2018, una delle più note classiche del pavé che si disputa in Belgio e che rappresenta una delle corse ...

Andrea Pasqualon : “Vi racconto il mio Belgio e un ciclismo così diverso dall’Italia. Gand-Wevelgem nel mirino” : Andrea Pasqualon è sicuramente una delle certezze più belle del ciclismo italiano all’estero. Il trentunenne di Bassano del Grappa ha trovato in terra belga la squadra giusta per poter dire la sua in tutta la stagione, ossia la Wanty-Gobert, formazione vincitrice della classifica UCI Europe Tour dal 2016 al 2018. Dalle classiche del Nord al Tour de France, Pasqualon, corridore combattivo su ogni terreno, ci racconta il “suo” ...