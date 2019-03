Formula E - Tutte le cose da sapere sullePrix di Roma 2019 - FOTO GALLERY

Formula 1 : al via il Mondiale 2019 in Australia. Tutte le gare in diretta su Sky - solo cinque in chiaro – Calendario : Hamilton Dopo l’esordio della MotoGP, spazio alla Formula 1. In Australia, sul circuito di Melbourne, parte il Mondiale 2019, lungo ventuno gran premi fino ad Abu Dhabi (1° dicembre). Sky trasmetterà Tutte le gare in diretta, di cui sedici in esclusiva, mentre le altre cinque (una in meno dello scorso anno) andranno anche in chiaro su Tv8 e una su Rai 1 (il GP d’Italia dell’8 settembre). Mondiale 2019 Formula 1: gli orari e la ...

Formula 1 - inizia il Mondiale 2019 : gli orari del primo Gp e tutte le informazioni : Appassionati di Formula 1 pronti all'alzataccia per seguire in diretta la partenza sul circuito dell'Albert Park di...

Formula 1 - Verso Melbourne : tutte le novità del 2019 : Il Mondiale di Formula 1 2019 si appresta a entrare nel vivo con il weekend del Gran Premio d'Australia. Se vi siete persi le novità che sono arrivate nel corso dei mesi scorsi, a motori spenti, questo è il momento giusto per recuperare.Power unit ancora più evolute. Nessuna modifica regolamentare sostanziale per ciò che riguarda le power unit in Formula 1. Nel segno della continuità, a spingere le monoposto saranno ancora i motori endotermici ...

Formula 1 - Mondiale 2019 : tutte le coppie di piloti. FOTO : Il GP d'Australia è in esclusiva su Sky Sport F1, canale 207,: qualifiche alle 7 di sabato, gara domenica alle 6.10 IL CALENDARIO DEL Mondiale: DATE E ORARI SU SKY

Formula 1 GP d'Australia : tutte le statistiche e quello che c'è da sapere su Melbourne : Se consideriamo la sola Melbourne, il dominio del pentacampione del mondo è ancora più evidente, visto che i rivali più prossimi, a quota 3 pole, sono Hakkinen, Michael Schumacher e Vettel. Sul ...

Formula 1 2019 - test Barcellona : Elkann al box Ferrari - tutte le FOTO del Day-4 : tutte le immagini del Day-4, dal ritorno in pista di Vettel dopo l'incidente alle Mercedes che finora non hanno nascosto il loro potenziale test F1, LA CRONACA DEL Day-4

Formula 1 2019 - test Barcellona : tutte le FOTO della seconda giornata : Fino al 1° marzo da non perdere lo speciale Race Anatomy su Sky Sport F1 , canale 207, test, DAY-2 Barcellona LIVE

Formula 1 2019 - test Barcellona : tutte le FOTO della seconda giornata : La terza giornata di test in Catalogna riporta Vettel sulla Ferrari SF90, mentre sull'Alfa Romeo Racing torna Raikkonen. Fittipaldi sulla Haas VF-19. tutte le immagini del Day-2 a Barcellona test ...

Formula 1 2019 - test Barcellona : Leclerc in pista e tutte le FOTO della seconda giornata : La seconda giornata di test in Catalogna ha segnato il debutto ufficiale di Leclerc sulla Ferrari SF90. Prima volta sull'Alfa Romeo Racing anche per Giovinazzi. Il rookie Norris sulla McLaren e tutte ...

Formula 1 - presentazione Ferrari 2019 : tutte le FOTO della nuova macchina : A Maranello sono stati tolti i veli alla Rossa che tenterà l'assalto al Mondiale 2019: alla guida della SF90 il confermato Sebastian Vettel e la novità Charles Leclerc ECCO LA nuova Ferrari SF90 I ...