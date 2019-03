Formula 1 | la griglia di partenza del GP del Bahrain | Ferrari prime

tg24.sky

(Di domenica 31 marzo 2019) Prima pole position in carriera per Charles Leclerc, il 21enne pilota monegasco. Alle sue spalle l'altradi Vettel. Seconda fila alle Mercedes con Hamilton e Bottas. In terza fila la Red Bull ...

