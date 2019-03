Formula 1 | Ferrari in cerca del riscatto nel Gp del Bahrain | la diretta

Formula 1 : Gp Bahrain. pole Leclerc davanti Vettel - prima fila Ferrari : Formula 1, Gp Baharain: Charles Leclerc conquista la prima piazzola sulla griglia di partenza del Gran Premio del Bahrain. prima fila Ferrari

Formula 1 – La sincerità di Wolff in Bahrain è spiazzante : “il ritorno delle Ferrari? Preferivo stravincere” : Le parole di Toto Wolff dopo le qualifiche del Gp del Bahrain che hanno visto le Ferrari dominare Un sabato scoppiettante sul circuito di Al Sakhir: Charles Leclerc ha conquistato la sua prima pole position, diventando il secondo poleman più giovane della storia dopo Sebastian Vettel. E’ proprio il tedesco della Ferrari a piazzarsi alle spalle del suo compagno di squadra, firmando così una prima fila tutta rossa in Bahrain, davanti ...

Formula Uno - la Ferrari vola in Bahrain : prima pole in carriera per Leclerc : Mattia Binotto l'aveva detto nei giorni scorsi: "La Ferrari ha fatto delle correzioni e già dal prossimo gran premio vedremo dei miglioramenti". Il team principal del Cavallino aveva ragione dato che tra le prove libere e le qualifiche Charles Leclerc e Sebastian Vettel hanno sempre primeggiato. La pole position, la prima della carriera, è andata al giovanissimo pilota monegasco che dimostra così di avere la stoffa del campione. Il 21enne, ...

Formula 1 qualifiche Bahrain - Ferrari 'pigliatutto' : Leclerc in pole - Vettel secondo : Ci si aspettava una pronta reazione da parte della Ferrari dopo il debutto incolore in Australia, e la risposta da parte della scuderia di Maranello è arrivata. Al termine delle qualifiche del Gran Premio del Bahrain, infatti, le "rosse" hanno conquistato la prima fila, con un esaltante Charles Leclerc in pole-position, la prima non solo a bordo della monoposto italiana, ma anche della sua giovane carriera in Formula 1. Il monegasco ha ...

Formula 1 – Prima fila Ferrari in Bahrain - la soddisfazione di Binotto : “contento per come ha reagito la squadra” : Prima fila Ferrari e nuovo record della pista: la soddisfazione di Mattia Binotto dopo le qualifiche del Gp del Bahrain La Ferrari ha uscito fuori il carattere: dopo un esordio stagionale non proprio positivo, Leclerc e Vettel hanno fatto vedere ciò di cui sono capaci, prendendosi la Prima fila del Gp del Bahrain nelle qualifiche di oggi pomeriggio. E’ il pilota monegasco il poleman sul circuito di Al Sakhir, seguito dal suo compagno ...

Formula 1 - l’ad Camilleri ‘spiega’ la nuova Ferrari : “meno pressione e più armonia. Schumi Jr? Fa parte della famiglia” : Presente in Bahrain per assistere al Gran Premio, l’amministratore delegato della Ferrari ha parlato del ‘nuovo corso’ Louis Camilleri ha voluto accompagnare la Ferrari in Bahrain, assistendo al secondo Gran Premio del Mondiale 2019 di Formula 1. L’amministratore delegato del Cavallino ha parlato ai microfoni di Sky Sport F1 del nuovo corso del team, soffermandosi anche su Mick Schumacher: “abbiamo capito più ...

Formula 1 - la rivincita di Kvyat : “la Ferrari mi ha salvato - adesso sogno di tornare in un top team” : Il pilota russo ha raccontato la sua esperienza, sottolineando di voler tornare presto in un top team Prima la Red Bull, poi la retrocessione in Toro Rosso e infine l’esclusione dalla griglia. L’opportunità Ferrari per restare nel circus della Formula 1, occupandosi del simulatore di Maranello per sognare una nuova chance. Daniil Kvyat l’ha avuta, riprendendosi il sedile della Toro Rosso e togliendosi lo sfizio di tenere ...

Formula 1 - Bottas non ha dubbi : “sarà una bella battaglia tra noi e la Ferrari - in qualifica ci divertiremo” : Il pilota finlandese ha confermato di aver dovuto far fronte ad alcuni problemi, risolvendoli nella seconda sessione di libere Le Ferrari si sono confermate le macchine più veloci anche nella seconda sessione di prove libere del Gp del Bahrain, secondo appuntamento stagionale della Formula Uno, che si correrà domenica sul circuito di Sakhir a Manama. Photo4/LaPresse Sebastian Vettel è stato il più veloce del pomeriggio col crono di ...

Formula 1 - Hamilton mette pressione sulla Ferrari : “al momento sono Vettel e Leclerc i favoriti” : Il pilota della Mercedes ha ammesso la superiorità della Ferrari nelle prime due sessioni di libere, confermando però che i valori si allineeranno in qualifica La Ferrari ha brillato nella prima giornata di libere del Gp del Bahrain, la Mercedes un po’ meno considerando i distacchi incassati dai due Ferraristi. Photo4/LaPresse Niente di cui preoccuparsi però per Lewis Hamilton che, pur ammettendo la superiorità odierna delle due SF90 ...

Formula 1 - il feeling di Leclerc con la Ferrari migliora : “macchina più stabile - ma la Mercedes non è quella vista oggi” : Il pilota monegasco ha impressionato nelle due sessioni di prove libere, rivelando di aver avvertito una maggiore confidenza con la macchina Le Ferrari si confermano le più veloci anche nella seconda sessione di prove libere del Gp del Bahrain, secondo appuntamento stagionale della Formula Uno, che si correrà domenica sul circuito di Sakhir a Manama. Photo4/LaPresse Sebastian Vettel è il più veloce del pomeriggio col crono di ...

