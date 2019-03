Formula 1 Bahrain | analisi gara | come un film horror

Formula 1 - le pagelle del GP del Bahrain di Carlo Vanzini : Bene al via, bene nel primo attacco a Hamilton, ma poi ancora blackout per il 4 volte campione del mondo. NORRIS 8 - Super gara per un ragazzo di soli 19 anni. RAIKKONEN 8 - Super gara per un ...

Formula 1 - Hamilton vince il Gp del Bahrain 2019. Leclerc sul podio - : Grande delusione Ferrari nel secondo Gran Premio della stagione. In testa arriva il campione del mondo in carica, dopo una gara dominata dal francese superato nel finale a causa di problemi tecnici

Formula 1 Bahrain 2019 - le pagelle di Leo Turrini : Colpi di scena a raffica nel Gp del Bahrain 2019 di Formula 1 . Trionfa Lewis Hamilton davanti a Valtteri Botta s, terzo un Charles Leclerc che con la Ferrari ha dominato il Gran Premio fino a 12 giri ...

Formula 1 – Le Mercedes prendono il largo - Ferrari staccatissima : la classifica Costruttori dopo il Gp del Bahrain : La Mercedes allunga ulteriormente in testa alla classifica Costruttori, Ferrari quasi doppiata dopo il Gp del Bahrain La Mercedes è già in fuga nella classifica Costruttori, il team di Brackley piazza la seconda doppietta in due Gran Premi allungando ulteriormente sulla sfortunata Ferrari. Sono 39 i punti che dividono i due top team, con la Red Bull che segue in terza posizione precedendo via via tutte le altr scuderie. Ecco la nuova ...

Formula 1 - Gp Bahrain – Sconforto Vettel : “oggi è stato difficile guidare per me. Leclerc sfortunato - in curva 4 ho sbagliato io” : Sebastian Vettel ammette il suo errore in curva 4, ma si mostra sconsolato per la gara disputata in Bahrain: il tedesco non si spiega le difficoltà avute in gara Serata sfortunata quella della Ferrari in Bahrain. Dopo aver dominato per tutto il weekend, la scuderia di Maranello vede sfumare una doppietta quasi annunciata alla vigilia, proprio nei momenti finali di gara. A Leclerc salta il motore, Vettel perde l’ala anteriore e le ...

Formula 1 - Gp Bahrain – La delusione di Binotto : “doppietta mancata! Peccato per Leclerc - aveva voglia di fare bene” : Mattia Binotto mostra tutta la sua delusione dopo il Gp del Bahrain: la Ferrari aveva assaporato il primo successo della stagione con Leclerc, ma un problema al motore ha favorito la doppietta Mercedes Il finale del Gp del Bahrain è stato a dir poco incredibile. Dopo aver dominato per tutto il weekend, la Ferrari ha fatto harakiri proprio sul più bello. A farne le spese è stato Charles Leclerc che nel finale di gara è stato costretto a ...

Formula 1 - Gp Bahrain – “Torneremo più forti” - Leclerc non si scoraggia e incassa i complimenti di Hamilton : le parole dei protagonisti : Hamilton vince in Bahrain ma si complimenta con Leclerc, voglioso di riscatto. Bottas firma la doppietta Mercedes: le parole dei protagonisti dopo la gara Incredibile finale nel gp del Bahrain. Dopo aver dominato nelle libere, nelle qualifiche e in tre quarti di gara, la Ferrari fa harakiri proprio sul più bello. Il motore di Charles Leclerc va ko nei momenti decisivi e serve a Lewis Hamilton la vittoria su un piatto d’argento e a ...

Formula 1 - Lewis Hamilton vince per la terza volta il Gp del Bahrain. Terza la Ferrari di Leclerc : Lewis Hamilton conquista per la Terza volta in carriera il Gp del Bahrain, secondo appuntamento stagionale della Formula Uno. Dopo una corsa piena di colpi di scena il britannico della Mercedes taglia per primo il traguardo davanti al compagno di scuderia Valtteri Bottas, Terza la Ferrari di Charles Leclerc che dopo aver dominato gran parte della gara cede il passo nel finale per un problema al motore. Quinto posto per l’altra ...

Formula Uno : Hamilton vince Gp Bahrain : 18.49 Lewis Hamilton (Mercedes) si aggiudica il Gp del Bahrain,seconda gara del Mondiale.L'iridato precede il compagno di squadra Bottas, che conserva la leadership in classifica,e lo sfortunato Leclerc (Ferrari).Poi Verstappen e Vettel Al via Vettel brucia il poleman Leclerc Al 6° giro il monegasco passa a condurre,davanti al tedesco.Al 38°giro Vettel va in testacoda e perde posizioni. Davanti Leclerc sembra imprendibile, ma nel finale accusa ...

Formula 1 - GP del Bahrain 2019 : la diretta live : Cronaca, tempi e curiosità sulla gara di Sakhir. In tv la diretta su Sky Sport F1, canale 207,, sui social segui #SkyMotori - di Redazione SkySport24

Formula 2 – Luca Ghiotto trionfa in Bahrain : 6° posto per Mick Schumacher : Luca Ghiotto vince il Gp di Formula 2 in Bahrain: il pilota italiano ha preceduto Sette Camara e Nicholas Latifi. Solo 6° Mick Schumacher Luca Ghiotto, UNI-Virtuosi Racing, vince la ‘gara 2’ nel Gp del Bahrain di Formula 2. Il pilota italiano, secondo ieri in gara 1 alle spalle del canadese Nicholas Latifi, Dams, partito dalla sesta posizione ha preceduto sul podio Sette Camara, BWT Arden, e lo stesso Latifi. Grande attesa per ...

Diretta Formula 2/ Streaming video gara 2 : Ghiotto leader - Schumacher 5 Gp Bahrain - : Diretta della gara 2 di Formula 2, Gp del Bahrain: riflettori puntati su Mick Schumacher, ieri ottavo al traguardo e pronto a partire dalla pole

Formula 1 – Leclerc commovente dopo la pole in Bahrain : la dedica è strappalacrime : La dedica speciale e commovente di Charles Leclerc dopo la pole position conquistata ieri al Gp del Bahrain Una giornata indimenticabile, quella vissuta ieri da Charles Leclerc: il giovane pilota monegasco della Ferrari ha conquistato una strepitosa pole position, la prima della sua carriera da pilota ufficiale di Formula 1, piazzandosi davanti al suo compagno di squadra Sebastian Vettel e alle Mercedes di Hamilton e ...

Formula 1 - la griglia di partenza del GP del Bahrain : Ferrari prime - : Prima pole position in carriera per Charles Leclerc, il 21enne pilota monegasco. Alle sue spalle l'altra Ferrari di Vettel. Seconda fila alle Mercedes con Hamilton e Bottas. In terza fila la Red Bull ...