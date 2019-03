Formazioni Ufficiali di Roma – Napoli!

Roma-Napoli - le Formazioni Ufficiali : novità in avanti : E’ uno dei match di cartello della 29^ giornata di Serie A: all’Olimpico, la Roma ospita il Napoli. Le scelte dei due tecnici, Ranieri e Ancelotti, in merito agli undici da mandare in campo. Ecco le formazioni ufficiali. ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Schick, Cristante, Perotti; Dzeko. NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Verdi; ...

Fiorentina-Torino - le Formazioni Ufficiali : Simeone e Muriel insieme : E’ uno dei tre match delle 15 della 29^ giornata di Serie A: al Franchi, la Fiorentina ospita il Torino. Le scelte dei due tecnici, Pioli e Mazzarri, in merito agli undici da mandare in campo. Ecco le formazioni ufficiali. Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Mirallas, Simeone, Muriel. Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Moretti; De Silvestri, Lukic, Rincon, Baselli, ...

Diretta Parma-Atalanta ore 12.30 : come vederla in tv e Formazioni ufficiali : PARMA - La partita tra Parma e Atalanta apre il programma domenicale della 29esima giornata del campionato di Serie A allo stadio Tardini. I gialloblù vengono dalla sconfitta sul campo della Lazio e ...

Parma-Atalanta - le Formazioni Ufficiali : c’è Ceravolo : Parma-Atalanta, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per il campionato di Serie A, in particolar modo la domenica di calcio si apre con il lunch match tra Parma ed Atalanta. E’ un momento altalenante per la squadra di D’Aversa, la squadra è reduce dalla brutta prestazione contro la Lazio ed adesso ha avuto modo di ricaricare le batterie dopo la pausa per le Nazionali. Di fronte una squadra fortissima, ...

Sampdoria-Milan diretta live - le Formazioni Ufficiali : fuori Paquetà - gioca Castillejo : Sampdoria-Milan, diretta live – Si gioca un importante sfida, valida per la 29^ giornata di Serie A. Le formazioni ufficiali. Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Colley, Andersen, Murru; Praet, Vieira, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella. Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Bakayoko, Biglia, Calhanoglu; Suso, Piatek, Castillejo. Scarica gratis o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android ...

Brescia-Foggia : Formazioni Ufficiali e risultato in diretta LIVE : formazioni ufficiali BRESCIA, in attesa di conferma, 4-3-1-2,: Alfonso; Sabelli, Cistana, Romagnoli, Martella; Bisoli, Viviani, Ndoj; Spalek; Donnarumma, Torregrossa. All. Corini FOGGIA, in attesa di ...

Juventus-Empoli diretta live - le Formazioni Ufficiali : gioca Cancelo - fuori Kean : Juventus-Empoli, diretta live – Si gioca un importante sfida, valida per la 29^ giornata di Serie A. Le formazioni ufficiali. JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Mandzukic. EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Maietta, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Krunic, Pajac; Farias, Caputo. Scarica gratis o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi ...