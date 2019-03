Flat tax 2019 per lezioni private | quanto pagano gli insegnanti

Partite Iva in fuga verso la Flat tax : ecco a chi conviene : Il nuovo regime forfettario con le soglie d’ingresso portate a 65mila euro di ricavi o compensi è una calamita che potrebbe attrarre 500mila professionisti e un milione di piccoli o micro-imprenditori. A conti fatti la convenienza in termini di risparmio d’imposta è sensibile: si potrebbe arrivare a pagare anche 7mila euro in meno, con una riduzione di quasi il 50 per cento...

Flat tax 2019 e licenziamento : chi non può avere le agevolazioni : Flat tax 2019 e licenziamento: chi non può avere le agevolazioni licenziamento per Flat tax, cosa conviene fare La Flat tax, così com’era nel programma originario della Lega, non sarà operativa dal 2019. A partire dal prossimo 1° gennaio entrerà in vigore solamente l’estensione del regime forfettario. Una misura rivolta alle aziende e ai titolari di partita Iva con reddito annuo fino a 65.000 euro. Entro questa soglia si pagherà una tassa del ...

Di Maio frena ancora Salvini : "Flat tax? Servono troppi soldi" : ancora alta la tensione nel governo tra Movimento Cinque Stelle e Lega. Approvata la legittima difesa, i gialloverdi aprono lo scontro sulla Flat Tax. La grande riforma fiscale di fatto è il punto principale del programma leghista secondo solo a Quota 100. E così da settimane il Carroccio è in pressing sul Mef e sull'alleato grillino per portare in porto la flat tax. Di Maio però continua a tenere il piede sul freno e afferma: "È un obiettivo ...

Busta paga o Flat tax per dipendenti pubblici e privati - quale conviene : Busta paga o Flat tax per dipendenti pubblici e privati, quale conviene Confronto Flat tax contro Busta paga dipendenti L’entrata in vigore della Flat tax nel 2019 potrebbe cambiare il pensiero di chi fino a oggi riteneva più conveniente ricevere una Busta paga ogni mese, piuttosto che fatturare in qualità di lavoratore autonomo. La Flat tax andrà infatti a cambiare le carte in tavola, sotto l’aspetto dei redditi. Con le partite Iva che ...

Flat tax 2019 : lavoro dipendente e regime forfettario cumulabili - i limiti : Flat tax 2019: lavoro dipendente e regime forfettario cumulabili, i limiti regime forfettario e Flat tax 2019 Ultimi chiarimenti sulla Flat tax 2019 da parte dell’Ufficio parlamentare di bilancio in audizione alle commissioni di Camera e Senato. Nel documento di relazione sulle misure previste dal disegno di legge recante bilancio di previsione per l’anno 2019 e per il triennio 2019-2021, l’Upb si è anche soffermato sulla Flat tax. E in ...

Detrazioni fiscali e deduzioni Flat tax 2019 : quanto si perde con Partita Iva : Detrazioni fiscali e deduzioni Flat tax 2019: quanto si perde con Partita Iva deduzioni e Detrazioni Flat tax 2019 La Flat tax 2019, anche se sarebbe meglio definirla nuovo regime forfettario 2019 per partite Iva, è davvero così conveniente? Dipende. Da cosa? Dai costi che si sostengono per la propria attività. È vero che il regime forfettario 2019 porta con sé una importante novità in fatto di aliquota sostitutiva, che ricordiamo essere al ...

Gabanelli : Flat tax - quali categorie ci guadagnano : La prossima dichiarazione dei redditi introdurrà per la prima volta la Flat tax. Si tratta di una tassa unica per chi ha una partita Iva fino a 65 mila euro, con l'unica condizione di non poter ...

Flat tax 2019 : start up-forfettario 2019 - cosa c’è in Manovra : Flat tax 2019: start up-forfettario 2019, cosa c’è in Manovra Come funziona la Flat tax per il forfettario Nel 2019 cambia il regime forfettario per gli effetti della prossima Manovra. Innanzitutto, si amplia la platea dei beneficiari: rientreranno professionisti e imprese che non superano i 65mila euro di ricavi. Importante poi sottolineare che saranno eliminati i limiti di spesa per il personale (5 mila euro) e l’acquisto di beni ...

Tria frena su Flat tax e gela Salvini : “Ipotesi di riforma si fanno con legge di bilancio” : L'allargamento della flat tax, al momento introdotta per con una tassazione al 15% solo per le partite iva entro i 65mila euro, si discuterà solo nella prossima manovra. Lo ha spiegato Tria al question time di ieri: "Al momento non è stata formulata alcuna stima ufficiale circa l'impatto di una possibile estensione della flat tax".Continua a leggere

Bonus 80 euro o Flat tax : calcolo convenienza e stipendio in busta paga : Bonus 80 euro o Flat tax: calcolo convenienza e stipendio in busta paga Meglio il Bonus 80 euro o la Flat tax al 15%? Come è ben noto, nel progetto del governo c’è la finalità di estendere la Flat tax anche alle famiglie e quindi ai lavoratori dipendenti. Attualmente la Flat tax è un regime che opera per i lavoratori autonomi che guadagnano fino a 65.000 euro di reddito annuo. Su questi redditi, tali lavoratori pagano solo il 15% di aliquota ...