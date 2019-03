Firenze pazza di Batistuta : 6000 tifosi in piazza per i 50 anni di “Batigol” : Gabriel Omar Batistuta è stato festeggiato in piazza della Signoria dai tifosi della Fiorentina pazzi dell’ex bomber viola Quasi 6.000 persone in piazza della Signoria a Firenze per festeggiare i 50 anni (compiuti il 1° febbraio scorso) dell’ex attaccante della Fiorentina Gabriel Omar Batistuta, bomber dell’età d’oro tra il 1991 e il 2000. Per “Batigol”, mai dimenticato dai tifosi e sempre nei loro ...