Fiorentina e Torino si fanno male | 1-1 inutile firmato Simeone-Baselli

Pagelle Fiorentina-Torino 1-1 : voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle FIORENTINA TORINO 1-1 – Finisce 1-1 la sfida del Franchi di Firenze tra Fiorentina e Torino. Un punto che vale a poco per entrambe le squadre, ma sono i granata a poter recriminare di più considerando la corsa all’Europa League. I granata non approfittano del ko della Roma (e del Milan) e non rispondono […] L'articolo Pagelle Fiorentina-Torino 1-1: voti, tabellino e highlights del match – VIDEO proviene da Serie A News ...

Fiorentina-Torino - le pagelle di CalcioWeb : Sirigu provvidenziale [FOTO] : 1/30 Jennifer Lorenzini/LaPresse ...

Fiorentina-Torino 1-1 : gol di Simeone e Baselli : Un punto a testa, tra Fiorentina e Torino finisce 1-1. Nessuno scatto deciso verso l'Europa, il match si risolve nel primo tempo nonostante la gara resti viva fino alla fine con occasioni da rete da ...

Diretta Fiorentina-Torino : streaming - formazioni e risultato – FINALE (1-1) : Diretta Fiorentina-Torino: streaming, formazioni e risultato – FINALE (1-1) La cronaca in tempo reale del secondo tempo di Fiorentina-Torino 90+6′ FINISCE LA PARTITA: 1-1 TRA FIORENTINA E TORINO! A TRA POCO PER IL COMMENTO FINALE! 90+5′ Fallo conquistato da Simeone a centrocampo. Punizione che la Fiorentina batterà Direttamente verso l’area. Alla fine è Sirigu a bloccare! 90+2′ TIRO DI BIRAGHI DALLA ...

Risultati Serie A 29ª Giornata – Colpo salvezza per la Spal a Frosinone! Poker Napoli - pari tra Fiorentina e Torino : La Spal sbanca il Benito Stirpe di Frosinone e raccoglie 3 punti importanti per la salvezza. Il Napoli stende la Roma, pari tra Fiorentina e Torino: i Risultati delle gare del pomeriggio della 29ª Giornata di Serie A Dopo la vittoria dell’Atalanta sul Parma nel lunch match, la 29ª Giornata di Serie A prosegue con un tris di match dagli esiti davvero importanti per l’intera classifica di Serie A. Iniziamo dalla parte bassa, nella quale la ...

Fiorentina-Torino 1-1 : cronaca e risultato in diretta live : Fiorentina-Torino, 29ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Diretta Fiorentina-Torino : streaming - formazioni e risultato – LIVE (1-1) : Diretta Fiorentina-Torino: streaming, formazioni e risultato – LIVE (1-1) La cronaca in tempo reale del primo tempo di Fiorentina-Torino 45+1′ ANCORA VICINA AL VANTAGGIO LA FIORENTINA: BENASSI SI FA IPNOTIZZARE DA SIRIGU CHE SALVA I SUOI. 45′ 3 MINUTI DI RECUPERO ASSEGNATI DA PASQUA. 44′ AMMONITO BASELLI PER UN FALLO COMMESSO A CENTROCAMPO 44′ Primo tempo molto equilibrato, come previsto, tra le due ...

Fiorentina-Torino : cronaca live - 0-0 - : Il Toro a Firenze con l'obbligo di vincere, dopo la sconfitta casalinga col Bologna e dopo che, in questo turno, hanno già vinto Sampdoria e Atalanta. Zaza parte ancora una volta dalla panchina. LA ...

Fiorentina-Torino - le formazioni ufficiali : Simeone e Muriel insieme : E’ uno dei tre match delle 15 della 29^ giornata di Serie A: al Franchi, la Fiorentina ospita il Torino. Le scelte dei due tecnici, Pioli e Mazzarri, in merito agli undici da mandare in campo. Ecco le formazioni ufficiali. Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Mirallas, Simeone, Muriel. Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Moretti; De Silvestri, Lukic, Rincon, Baselli, ...

Fiorentina-Torino : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Fiorentina-Torino, 29ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

DIRETTA Fiorentina TORINO/ Streaming video e tv : arbitra Pasqua - Serie A - : DIRETTA FIORENTINA TORINO Streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote, risultato live della partita della 29giornata di Serie A al Franchi.

Diretta Fiorentina-Torino : streaming - formazioni e risultato – LIVE : Diretta Fiorentina-Torino: streaming, formazioni e risultato – LIVE Allo stadio Artemio Franchi di Firenze, Domenica 31 Marzo 2019 alle ore 15:00, si sfideranno Fiorentina e Torino, due squadre che stanno vivendo un momento particolare della loro stagione. I ragazzi di Stefano Pioli, infatti, non vincono in campionato dallo scorso 17 Febbraio (1-4 in trasferta contro la Spal) e nelle ultime quattro partite hanno ottenuto solamente ...

Pagelle Fiorentina-Torino : voti - tabellino e highlights del match – VIDEO : Pagelle FIORENTINA TORINO – Come riporta Sky Sport nella Fiorentina di Pioli sono continuate le sedute individuali per Federico Chiesa. L’esterno viola però dovrebbe essere a disposizione per la sfida contro il Torino. Torna dalla squalifica Veretout. Doppia soluzione (Ceccherini/Laurini) in difesa vista la squalifica di Pezzella. In attacco Simeone spera in una maglia da […] L'articolo Pagelle Fiorentina-Torino: voti, tabellino e ...

Serie A Torino - Mazzarri : «Fiorentina? Sarà una gara difficilissima» : Torino - " La Fiorentina l'abbiamo incontrata già due volte, è un'ottima squadra ed è molto giovane. Sarà una partita difficilissima ". Così Walter Mazzarri nella conferenza stampa di vigilia. "In ...