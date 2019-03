Ferrari | Leclerc | ' Deluso ma torneremo più forti'

F1 - Gp del Bahrein : doppietta Mercedes. Terzo Leclerc - tradito dalla sua Ferrari : Lewis Hamilton conquista per la terza volta in carriera il Gp del Bahrain, secondo appuntamento stagionale della Formula Uno. Dopo una corsa piena di colpi di scena il britannico della Mercedes taglia per primo il traguardo davanti al compagno di scuderia Valtteri Bottas, terza la Ferrari di Charles Leclerc che dopo aver dominato gran parte della g...

Formula Uno - sfortuna Ferrari : vince Hamilton davanti a Bottas. Terzo Leclerc : Dopo la prima, fantastica, pole position conquistata ieri davanti a Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, Charles Leclerc non è riuscito a ripetersi anche in gara in Bahrain ma solo per via di problemi al motore. Il 21enne francese è stato molto bravo ed ha condotto alla grande la gara dal primo al 49esimo giro quando per via di problemi ancora imprecisati ha iniziato a perdere velocità con Hamilton e Bottas che gli sono passati davanti dato che ...

Formula 1 - Lewis Hamilton vince per la terza volta il Gp del Bahrain. Terza la Ferrari di Leclerc : Lewis Hamilton conquista per la Terza volta in carriera il Gp del Bahrain, secondo appuntamento stagionale della Formula Uno. Dopo una corsa piena di colpi di scena il britannico della Mercedes taglia per primo il traguardo davanti al compagno di scuderia Valtteri Bottas, Terza la Ferrari di Charles Leclerc che dopo aver dominato gran parte della gara cede il passo nel finale per un problema al motore. Quinto posto per l’altra ...

Delusione Ferrari in Bahrein. Leclerc domina per 50 giri - ma trionfa Hamilton : Una Delusione enorme, perché la vittoria era ormai a portata di mano. La Ferrari deve accontentarsi del podio con Charles Leclerc, dominatore del Gran Premio del Bahrein per quasi tutta la gara, ma penalizzato da un problema tecnico. Vince Lewis Hamilton, secondo Valtteri Bottas, terzo Leclerc, solo quinto Vettel.Leclerc era partito male, perdendo subito il vantaggio della pole position. Schizza subito davanti Sebastian Vettel, superato ...

Ferrari - incubo in Bahrain : Leclerc rompe sul più bello - vince Hamilton : Le sue soft si sono consumate rapidamente e mentre Leclerc passeggiava, da dietro è pure risalito Vettel, che al 22° giro ha affiancato il campione del mondo e l'ha passato. ala - Momento esaltante ...

Bahrain : Leclerc - quel ragazzino record che fa sognare la Ferrari - : SORNIONE Aveva già chiuso davanti a tutti la prima e la terza sessione di free practice in Bahrain, Charles Leclerc . E, mentre noi continuavamo a ripetere che " Sono solo prove libere ", il ...

Finalmente ecco la vera Ferrari. Leclerc in pole - l'incubo di Seb : Quando John Elkann e Louis Camilleri, rispettivamente presidente e amministratore delegato della Ferrari, hanno compreso che solo dei pazzi non avrebbero seguito il testamento sportivo lasciato da Sergio Marchionne, quel giorno, Sebastian Vettel ha capito prima di tutti che il 2019 sarebbe stato un inferno. Tra le volontà del manager italo-canadese scomparso la scorsa estate c'era infatti di vedere al più presto in gara al volante della Rossa ...

Nel Bahrein la prima fila tutta Ferrari. Leclerc - il predestinato che guida già da leader : Il giovane monegasco batte Vettel e ringrazia i tecnici: «Ottimo lavoro». Con Verstappen è il simbolo della nuova generazione che avanza

Bahrain : qualifiche da sogno per Leclerc e tutti i Ferraristi : Per la 62° volta nella storia, la prima fila di un GP sarà tutta rossa. Charles Leclerc e Sebastian Vettel hanno ottenuto i due migliori tempi nelle qualifiche in Bahrain, secondo round del Mondiale 2019. Charles, alla prima pole in carriera, diventa il secondo più giovane poleman della storia dopo Sebastian e il più giovane […] L'articolo Bahrain: qualifiche da sogno per Leclerc e tutti i ferraristi sembra essere il primo su ...

F.1 - GP Bahrain - Prima fila Ferrari - pole per Charles Leclerc : Doppietta Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio del Bahrain: Charles Leclerc ha conquistato la sua Prima pole position in carriera, alla sua seconda gara con la Rossa. Il monegasco ha ottenuto il miglior giro con 1:27.866, staccando di quasi tre decimi il suo compagno di squadra, Sebastian Vettel. Battuta la Mercedes, che resta comunque vicina: Hamilton e Bottas, rispettivamente in terza e quarta posizione, restano dietro per soli tre ...