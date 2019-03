Fernanda Lessa | Mio marito Luca? Stiamo sempre insieme | sono gelosissima

Fernanda Lessa a Domenica Live : il drammatico ricordo del figlio morto : Domenica Live: Fernanda Lessa ricorda il figlio perso e fa una rivelazione Nella puntata di Domenica Live del 31 marzo Barbara D’Urso ha ospitato Fernanda Lessa. L’ex top model brasiliana di fama internazionale ha raccontato il suo periodo più buio della sua vita, fatto di droga e alcol. Qualche anno fa Fernanda ha dovuto fare i conti con la morte di un figlio appena nato, a causa di una malformazione cardiaca accaduta proprio ad un ...

Fernanda Lessa commuove Silvia Toffanin a Verissimo : «Dopo la morte di mio figlio sono entrata nel tunnel della droga» : Dalla dipendenza dall’alcol e dalla droga alla tragica morte del figlio: Fernanda Lessa, ospite di “Verissimo”, confessa il suo passato e i motivi dietro la lontananza dai riflettori. Ha raccontato la sua storia con coraggio davanti a una Silvia Toffanin commossa. Il mondo della moda le ha dato tanto, ma le ha portato sofferenza e solitudine. «Per le modelle è tutto regalato e ci sono quelle a cui piacciono gli eccessi. Per ...

Fernanda Lessa : la perdita del primo figlio e la droga : Modella brasiliana che ha fatto sognare il mondo intero. Noto volto della moda italiana e non, una pubblicità con Valentino Rossi, un calendario sexy su GQ e diverse relazioni importanti: da Adrian Brody a Bobo Vieri e Boosta dei Subsonica. ...

Silvia Toffanin incontrollabile a Verissimo : fiume di lacrime per Fernanda Lessa : Fernanda Lessa a Verissimo: Silvia Toffanin piange durante l’intervista Impossibile restare impassibili davanti alla storia di Fernanda Lessa. Ne sa qualcosa Silvia Toffanin che durante l’intervista a Verissimo con la modella brasiliana è scoppiata a piangere. La conduttrice – mamma di due bambini avuti da Pier Silvio Berlusconi – si è immedesimata nel racconto della […] L'articolo Silvia Toffanin incontrollabile a ...

Fernanda Lessa a Verissimo : il figlio morto e la dipendenza da alcol e droga : Fernanda Lessa a Verissimo: le dichiarazioni sul figlio morto e la dipendenza da alcol e droga Dopo la toccante intervista al settimanale Chi, Fernanda Lessa è stata invitata da Silvia Toffanin a Verissimo. Qui la modella brasiliana ha ripercorso la sua lunga carriera, divisa tra mondo della moda e televisione, ma pure dei drammi personali […] L'articolo Fernanda Lessa a Verissimo: il figlio morto e la dipendenza da alcol e droga proviene ...

Fernanda Lessa tra cocaina e alcol : «Pippavo per dimagrire - nella moda lo fanno tutte» : Fernanda Lessa si racconta al settimanale Chi, rivelando di essere uscita da una brutta dipendenza da alcol e cocaina. «La moda? La odio. Fa schifo e fa schifo tutto quello che...