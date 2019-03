Fernanda Lessa con il marito a Domenica Live | «Mio figlio morto mi ha salvato La droga?

attualitavip.myblog

(Di domenica 31 marzo 2019) Per la prima voltapresenta in televisione ilLuca Zocchi. A, rispondendo alle domande di Barbara D’Urso ricorda i momenti difficili della sua vita e l’incontro con il suo amore. Alle spalle una dipendenza dae alcol e la morte delappena nato. Oggi però è una donna serena, madre di due figlie e sposata all’uomo che voleva.«All’ottavo mese di gravidanza mi dissero che mioaveva una malformazione cardiaca… Ho partorito, ma purtroppo poco dopo è. Mi hala vita perché non sapevo di avere anche io un difetto cardiaco», racconta. Sullaammette: «La prendevano tutti nel mondo della moda e io sono entrata nel tunnel. L’alcol è anche peggio, ma leggere i commenti alla mia storia sui social mi ha fatto piacere. Pensavo che mi avrebbero criticato e invece hanno apprezzato la mia ...

