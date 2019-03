Fermato un uomo di 27 anni | ha confessato il delitto dei Murazzi 

Milano - uomo sequestra autobus con scolaresca e gli dà fuoco : Fermato : Milano, uomo sequestra autobus con scolaresca e gli dà fuoco: fermato L'autista, di origine senegalese ma italiano dal 2004, avrebbe urlato: "Basta morti nel Mediterraneo". Il salvataggio dei carabinieri grazie alla telefonata di uno studente. In 15 lievemente intossicati Parole chiave: ...

Milano - uomo sequestra autobus con scolaresca e gli dà fuoco : Fermato - : avvenuto a Pantigliate. L'uomo, un senegalese, è salito sul bus su cui viaggiava una scolaresca a Crema e, arrivato a Milano, ha appiccato il fuoco al mezzo, al grido di "Basta morti nel Mediterrano". ...

Milano - uomo sequestra autobus con scolaresca e gli dà fuoco : Fermato | : avvenuto a Pantigliate. L'uomo, di origine senegalese ma italiano dal 2004, ha sequestrato un bus su cui viaggiava una scolaresca a Crema e, arrivato a Milano, ha appiccato il fuoco al grido di "Basta ...

Milano - uomo dà fuoco a bus con scolaresca sulla Paullese : Fermato | : avvenuto sulla statale Paullese. L'uomo, un senegalese, è stato fermato: si trovava a bordo del bus insieme a una scolaresca quando ha cosparso il mezzo di benzina e ha tentato di appiccare le fiamme. ...

Milano - donna trovata morta in casa : si sospetta l’omicidio passionale - Fermato un uomo : Da qualche giorno non riusciva a mettersi in contatto con la madre. Così la ragazza di 22 anni si è presentata a casa della donna, al quinto piano di un palazzo in via Piranesi, una strada residenziale nella zona est di Milano. Nessuno, però, le ha aperto la porta: allora, sempre più preoccupata, verso le 15:30 di martedì, ha chiamato i soccorsi. C’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco per entrare nell’abitazione: Roberta Priore, di 53 ...

Fermato un uomo per l'omicidio di Lala : la 26enne bresciana uccisa a Manchester forse per una rapina : La ragazza è stata trovata morta nell'appartamento che condivideva con altre ragazze. La polizia ha prima Fermato due giovani di origini senegalesi come Lala, che dalla provincia di Brescia si era trasferita in Inghilterra tre anni fa per cercare lavoro

Donna uccisa in casa : Fermato un uomo : Una 33enne è stata trovata senza vita dai carabinieri all'interno di un appartamento di Napoli. A chiamare gli agenti i...

ConFermato : il riscaldamento globale è stato provocato dall'uomo - : Un team internazionale di scienziati basadosi su un'analisi dei dati satellitari ha calcolato quanto l'uomo sia responsabile per il riscaldamento globale. Gli esperti sperano che le loro scoperte ...

Noleggio con conducente abusivo : 51enne Fermato a Valtournenche Aosta - L'uomo è stato Fermato dalla Polizia locale del comune sotto il ... : L' esercizio abusivo dell'attività di Noleggio con conducente è stato contestato l'altro ieri, sabato 23 febbraio , dalla Polizia locale di Valtournenche ad un 51enne di Saint-Denis . L'uomo, fermato ...

Marsiglia - accoltellamento in pieno centro : 2 feriti/ Terrorismo? Fermato un uomo : accoltellamento Marsiglia, si teme un nuovo attentato: due persone sono rimaste ferite, le forze dell'ordine hanno bloccato un sospetto.

Milano - Fermato pirata strada che causò la morte di una ragazza - Il padre dell'uomo si era preso la colpa di tutto : E' stato fermato per omicidio stradale dai carabinieri di Melzo Manuel Inchingolo, l'uomo di 33 anni che la notte del 10 febbraio causò un incidente in cui morì una ragazza di 24 anni. Il sinistro, a ...

'Picchiato per motivi sindacali' - Fermato un uomo : 'Piacenza Nord' non c'è più, l'uscita autostradale è diventata 'Basso lodigiano' 3 'Picchiato per motivi sindacali', fermato un uomo 4 Sente dei rumori e si sveglia con i ladri in casa Le forze dell'...

Sperona l'auto e dà fuoco alla ex nel parcheggio del centro commerciale : la donna è gravissima. Fermato l'uomo : L'ha aspettata nel parcheggio di un centro commerciale di Vercelli. E lì ha compiuto la sua atroce vendetta. Ha Speronato l'auto della sua ex e le ha dato fuoco. La donna, una...

Sperona auto della ex nel parcheggio del centro commerciale e le dà fuoco : la donna è gravissima. Fermato l'uomo : L'ha aspettata nel parcheggio di un centro commerciale di Vercelli. E lì ha compiuto la sua atroce vendetta. Ha Speronato l'auto della sua ex e le ha dato fuoco. La donna, una...