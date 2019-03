Fer Pi Volley perde contro il Lorica Parco Natura di Cosenza

Volley Femminile : 'Per l'Errepi c'è la trasFerta contro le Pantere' : ... Volley Lucca 30, Lupi San Miniato 28, Volley Rosignano 26, U21 Lupi Santa Croce 24, Consani Grosseto 20, U21 Specialist 19, Pallavolo Pescia 15, Il Discobolo 2 Dettagli Categoria: SPORT Pubblicato: ...

VOLLEY / La grande rimonta della Consar si Ferma al tie-break subendo il guizzo finale di Padova : La cronaca della partita Il primo set vede subito il duello a colpi di punti tra i due opposti Rychlicki e Torres, un Padova sempre davanti e una Consar sempre brava a rintuzzare e a non far scappare ...

Beach volley World Tour 2019 - Doha. Si Ferma ai quarti la corsa di Lupo/Nicolai - sconfitti dai “cugini terribili” Grimalt : Si ferma ai quarti di finale la corsa di Daniele Lupo e Paolo Nicolai nel torneo 4 Stelle di Doha che un anno fa decretò lo stop della coppia per infortunio di Lupo e quest’anno invece è la ripartenza di una stagione che potrebbe riservare soddisfazioni agli azzurri. Niente soddisfazioni oggi, giornata dedicata ai quarti di finale con la coppia italiana che si è dovuta inchinare (1-2) ad una delle coppie del momento, quella formata dai ...

Volley - Zlatanov conFerma : Sabbi nuovo opposto di Piacenza - Fei cambia ruolo : Come già hanno fatto molti stranieri del campionato cinese anche Giulio Sabbi ha deciso, finita la stagione in oriente, di tornare a giocare in Italia per questo finale di stagione, andando a rinforzare la Gas Sales Piacenza in A2. Non solo Sabbi Come detto il giocatore classe 1989 (nato il 10 agosto a Zagarolo) non è l'unico rinforzo arrivato in Italia dal campionato cinese, dove il livello sicuramente non è altissimo ma grazie alla presenza di ...

Beach volley - World Tour 2019 Sydney. Si Ferma in finale la folle corsa di Rossi/Carambula ma è un secondo posto da urlo! : È un secondo posto da festeggiare quello ottenuto da Enrico Rossi e Adrian Carambula, battuti 2-0 dai cugini Grimalt/Grimalt nell’atto finale del torneo 3 stelle di Sydney. Gli azzurri non riescono ad esprimere nella partita conclusiva la stessa qualità di gioco espressa nei tre giorni precedenti e il conto delle sette partite precedenti (contro le quattro disputate dagli avversari) tutte vinte, si presenta inesorabile in finale contro la coppia ...

Lunezia Volley in trasFerta a Imperia con qualche dubbio : La Spezia - Lunezia Volley probabilmente ancora senza l'opposto Rebecca Lupi nella trasferta ad Imperia contro il pericolante Maurina Strescino, valevole per la 18.a giornata del campionato di Serie C ...

Parma - Fermato per droga coach di volley : aveva 200 grammi di coca : Indagine dopo una soffiata L'allenatore-videomaker, racconta oggi Gazzetta di Parma , non ha alcun precedente ed è ora in carcere in attesa dell'udienza di convalida. L'accusa è detenzione e spaccio ...

Pallavolo - Serie A : si Ferma a 9 vittorie la striscia di Milano - la Powervolley sconfitta da Trento : La Revivre Axopower Milano si ferma a nove: Trento vince 3-1 al PalaYamamay, la Powervolley rimane a pari punti con Modena, sconfitta in casa da Monza Si ferma a nove la striscia di vittorie consecutive della Revivre Axopower Milano. In un PalaYamamay quasi sold out (4356 spettatori) è l‘Itas Trentino ad imporsi sui padroni di casa e aggiudicarsi i tre punti della 23° giornata del 74° campionato italiano di Pallavolo Superlega Credem ...

Volley : A2 Femminile - Mondovì non Ferma Perugia - Trento e Soverato restano in scia : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', ROMA- Prosegue spedita la marcia della Bartoccini Perugia in vetta alla ...

Pallavolo – Modena Volley - Micah Christenson finisce sotto i Ferri : operazione al ginocchio perfettamente riuscita : Modena comunica la perfetta riuscita dell’operazione alla quale si è sottoposto Micah Christenson: il giocatore è finito sotto i ferri per risolvere un problema al menisco mediale del ginocchio sinistro Nella mattinata odierna Micah Christenson è stato sottoposto ad operazione chirurgica al menisco mediale del ginocchio sinistro da parte dell’equipe del Prof. Pederzini presso il Nuovo Ospedale civile di Sassuolo. ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : 19^ giornata - tutto facile per Novara e Conegliano. Casalmaggiore Ferma Scandicci : Si è conclusa la 19a giornata della Serie A1 2018-2019, massimo campionato nazionale di Volley femminile. Prosegue la lotta in testa alla classifica tra Novara e Conegliano, appaiate a quota 43 punti. Scandicci cade a sorpresa sul campo di Casalmaggiore, mentre Monza sconfigge Cuneo e supera Busto Arsizio in quarta posizione. tutto come da pronostico per le due formazioni in testa alla classifica. Novara, reduce dalla vittoria della Coppa Italia ...