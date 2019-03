«Famiglia è chi condivide il portaspazzolino» | lo spot Ikea contro il Congresso di Verona

Famiglia - Chigi : delega adozioni di Fontana - capire prima di parlare : Roma, 30 mar., askanews, - "La delega in materia di adozioni di minori italiani e stranieri è attualmente ed è sempre stata in capo al ministro della Lega Fontana. Il Presidente del Consiglio ha solo ...

Una passeggiata a Verona per capire i danni prodotti da chi parla di Famiglia da una curva dello stadio : Come da tradizione, anche in questi giorni, abbiamo assistito al consueto scontro tra tifoserie sul noto evento di Verona. Chi scrive preferisce praticare le sue minime doti da tifoso comprando un biglietto per entrare a San Siro per tifare per una squadra che già nel suo inno ammette di essere “Paz

Paura a Simeri Crichi per fuga metano - evacuata Famiglia : Catanzaro - Una ditta impegnata nella pulizia e manutenzione di alcuni terreni ha lesionato inavvertitamente una conduttura principale interrata della rete di distribuzione di gas metano. E' accaduto ...

Lite sulla Famiglia - Salvini al Congresso 'Qui per sostenere chi fa figli. 194 non si tocca'. E attacca i 5S. Di Maio 'A Verona fanatici' : Cronaca Verona, Forza Nuova al Congresso delle famiglie con la proposta di referendum anti 194. L'organizzazione li blocca dal nostro inviato PAOLO BERIZZI

"Difenderemo Dio - patria e Famiglia". Giorgia Meloni chiede il modello Orban e risponde alle accuse personali : "Difenderemo Dio, patria e famiglia" dice Giorgia Meloni dal palco di Verona. Ma la sua giornata è stata impegnata anche da un bilaterale, sempre a Verona con il ministro per gli Affari della Famiglia e della Gioventù dell'Ungheria, Katalin Novak. Al centro del colloquio le misure del governo Orban su famiglia e natalità e le proposte di Fratelli d'Italia per invertire il trend demografico in Italia e in Europa, tra cui la ...

Famiglia - Salvini : “L’Italia ha bisogno di figli - ma il diritto all’aborto non si tocca e ognuno può fare l’amore con chi vuole” : “Sono qua a sostenere col sorriso una giornata di festa, il diritto a essere madre, a essere papà e a essere nonni. La necessità dell’Italia di mettere al mondo dei figli“. Così Matteo Salvini, al suo arrivo al Congresso delle famiglie. “Siamo qua non per togliere i diritti, non si tocca niente a nessuno. Non sono in discussione l’aborto o il divorzio, ognuno fa l’amore con chi vuole e va a cena con chi vuole ...

Famiglia - Fico : Vanno tutte tutelate perché tutte arricchiscono la società - : L'evoluzione della Famiglia è quanto di più bello ci sia, perché significa che il nostro mondo è in movimento. E racconta una splendida evoluzione culturale". Così in un …

Ciclismo – Caso Mercatone Uno - la mamma di Pantani fa chiarezza : “i cimeli di Marco sono tutti in mano alla Famiglia” : Tramite un lungo post su Facebook, mamma Tonina ha sottolineato che la famiglia Pantani non ha nulla a che vedere con il fallimento della Mercatone Uno “Partendo dal fatto che, chiaramente dispiace tanto per quello che sta accadendo, sentiamo la necessità di fare chiarezza sui fatti. Per quanto riguarda i ‘cimeli di Marco‘, quelli originali e usati da lui stesso, sono in possesso o della famiglia e quindi esposti allo ...

Congresso Verona - De Luca : “Iniziativa di chi magari ha 2 o 3 divorzi e 5 o 6 figli fuori da Famiglia”. E attacca De Magistris : “Congresso delle famiglie a Verona? Non è una iniziativa sulla famiglia, ma sulla regressione culturale. Sembra una iniziativa che ha come obiettivo un arretramento sul piano dei diritti e anche del senso comune. E, al solito, crea nel Paese un clima di angoscia e di scontri”. Così, a Lira Tv, esordisce il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo j‘accuse al 13mo Congresso mondiale delle famiglie, in corso a ...

[Il caso] Famiglia - castrazione chimica - revenge porn - genitore 1 e genitore 2 : le armi di distrazione di massa di Salvini e Di Maio per non ... : Oltre 70 nomi, molti big della politica nazionale e internazionale: oltre Salvini, che pochi giorni fa ha ripetuto di essere "contrario all'utero in affitto e ai bambini in vendita", c'è il ...