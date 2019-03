Fabio Sakara | una sfida per la fibrosi cistica | record mondiale sulla sua BikeErg

Blastingnews

(Di domenica 31 marzo 2019) Il 30 e 31 marzo, in Piazza Indipendenza a Pomezia,, uno straordinario atleta diversamente abile si è cimentato in una memorabiledi 24 ore di pedalata no stop su una bici statica. Obiettivo: stabilire il nuovodella disciplina e sensibilizzare i cittadini a donare a favore di una Onlus, la Fondazione Ricerca. Ilè stato centrato, dopo aver coperto un percorso virtuale di circa 560 km, come dire una distanza tra Roma e Milano o Lecce, in 24 ore in sella ad una bici.Una impresaper una nobile causa, un calciatore professionista come tanti altri ma predestinato a portare avanti una missione più nobile del calcio. Dopo un infortunio che l’ha costretto a smettere l’attività professionista, e dopo una serie di interventi chirurgici conclusosi con l’impianto di una protesi al ginocchio destro,scopre ...

