F2 in Bahrein | vince Ghiotto | Schumacher è 6°

F2 - Risultato GP Bahrein 2019 : Luca Ghiotto vince la gara-sprint dopo una rimonta pazzesca! : E’ andata in scena sul tracciato di Sakhir (Bahrein) la sprint-race del 1° round del Mondiale 2019 di F2 e il nostro Luca Ghiotto ha dimostrato ancora una volta le sue qualità di guida eccellenti. Il pilota del Team UNI-Virtuosi Racing (poleman in questo appuntamento) si è imposto, mettendo in evidenza un passo inarrivabile per tutti gli altri, nonostante l’inversione dell’ordine d’arrivo di gara-1 che lo proponeva in ...

Lewis Hamilton F1 - GP Bahrein 2019 : “Ferrari velocissime ma noi lotteremo domani con loro per vincere” : Lewis Hamilton è terzo nelle qualifiche del GP del Bahrein 2019, seconda prova del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Sakhir il campione del mondo in carica della Mercedes si è dovuto accontentare della seconda fila, alle spalle delle due Ferrari. Le Rosse, reduci da un esordio molto deludente in Australia, hanno esibito una velocità diversa nel corso del time-attack odierno, monopolizzando la scena con il monegasco Charles Leclerc e il ...