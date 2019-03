F1 | Leclerc deluso per la vittoria sfumata | il gesto di Hamilton nel post gara è davvero

sportfair

(Di domenica 31 marzo 2019) Comprendendo la delusione dinel parco chiuso,compie unche misura le sue qualità da campione Unbellissimo, che misura le qualità di Lewisnon come pilota ma come uomo. Il primo pensiero del britannico dopo ladel Gp del Bahrain è per Charles, colui che avrebbe meritato il successo per quanto visto in pista. Purtroppo per il monegasco, un guaio al motore della sua Ferrari gli ha tolto il primo sorriso in Formula 1, cosìha voluto rincuorarlo con unda applausi compiuto nel parco chiuso. Ecco il video:Visualizza questosu InstagramReal champions!!!! @charles@lewis#f1 #formula1 #f12019 #f1channel #bahraingpUncondiviso da F1C TV (@f1channel) in data: Mar 31, 2019 at 10:10 PDTL'articolo F1,per la ...

sportface2016 : #F1 #BahrainGP, tutta la delusione di #Leclerc nel post gara - AvvDox : RT @sabbatini: Leclerc: “Cose come queste fanno parte del motorsport. Fa male, sono deluso, ma succede in una stagione. Abbiamo sfruttato a… - 1F_AnnaRe : RT @sabbatini: Leclerc: “Cose come queste fanno parte del motorsport. Fa male, sono deluso, ma succede in una stagione. Abbiamo sfruttato a… -