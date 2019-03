F1 | la Mercedes fa doppietta grazie… alla Ferrari | ecco la nuova classifica piloti dopo

F1 - Risultato GP Bahrein 2019 : doppietta Mercedes. Leclerc domina - poi è 3° per problemi di affidabilità. Vettel delude : Uno-due Mercedes che fa male a Sakhir (Bahrein), sede del secondo round del Mondiale 2019 di Formula Uno. Vince il britannico Lewis Hamilton davanti al finlandese Valtteri Bottas e alla Ferrari di Charles Leclerc (autore del giro più veloce della gara). Un successo frutto delle disavventure tecniche della Rossa del monegasco, costretto a rallentare per un problema alla parte ibrida quando aveva la corsa in pugno e comunque in grado di concludere ...

Gran Premio d’Australia - è subito doppietta Mercedes : ma a sorpresa a trionfare è Bottas. Ferrari giù dal podio : doppietta Mercedes nel Gran Premio di Australia, prima gara del Mondiale di Formula 1 2019. Trionfa a sorpresa Vallteri Bottas davanti a Lewis Hamilton. Terzo posto per Max Verstappen sulla nuova Red Bull motorizzata Honda. Fuori dal podio la Ferrari con Sebastian Vettel che non va oltre il quarto posto davanti al compagno di squadra Charles Leclerc. Rosse lontanissime dalle Mercedes. Sesto posto per Kevin Magnussen su Haas, settimo per Nico ...

