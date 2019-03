F1 - Gp del Bahrein : harakiri Ferrari. Doppietta Mercedes - vince Hamilton : La pole position, il sorpasso sul compagno di squadra e poi la beffa: Charles Leclerc deve rinviare l’appuntamento con la vittoria perché il suo motore negli ultimi dieci giri fa i capricci (o più presumibilmente ha consumato troppa benzina) e lo costringe a rallentare....

F1 - Gp del Bahrein : doppietta Mercedes. Terzo Leclerc - tradito dalla sua Ferrari : Lewis Hamilton conquista per la terza volta in carriera il Gp del Bahrain, secondo appuntamento stagionale della Formula Uno. Dopo una corsa piena di colpi di scena il britannico della Mercedes taglia per primo il traguardo davanti al compagno di scuderia Valtteri Bottas, terza la Ferrari di Charles Leclerc che dopo aver dominato gran parte della g...

delusione Ferrari in Bahrein. Leclerc domina per 50 giri - ma trionfa Hamilton : Una Delusione enorme, perché la vittoria era ormai a portata di mano. La Ferrari deve accontentarsi del podio con Charles Leclerc, dominatore del Gran Premio del Bahrein per quasi tutta la gara, ma penalizzato da un problema tecnico. Vince Lewis Hamilton, secondo Valtteri Bottas, terzo Leclerc, solo quinto Vettel.Leclerc era partito male, perdendo subito il vantaggio della pole position. Schizza subito davanti Sebastian Vettel, superato ...

F1 - Risultato GP Bahrein 2019 : doppietta Mercedes. Leclerc domina - poi è 3° per problemi di affidabilità. Vettel delude : Uno-due Mercedes che fa male a Sakhir (Bahrein), sede del secondo round del Mondiale 2019 di Formula Uno. Vince il britannico Lewis Hamilton davanti al finlandese Valtteri Bottas e alla Ferrari di Charles Leclerc (autore del giro più veloce della gara). Un successo frutto delle disavventure tecniche della Rossa del monegasco, costretto a rallentare per un problema alla parte ibrida quando aveva la corsa in pugno e comunque in grado di concludere ...

F1 - il Gran Premio del Bahrein in diretta : Giro 57: Gara conclusa praticamente in regime di Safety Car, terzo gradino del podio salvato in extremis dalla Ferrari...

Al Gran Premio del Bahrein le Ferrari partono davanti a tutti : Con Charles Leclerc in pole position, Sebastian Vettel in seconda posizione e la Ferrari intenzionata a far sì che vinca il migliore

F1 - Romain Grosjean penalizzato di 3 posizioni in Bahrein attacca Sebastian Vettel : “Ha fatto un casino nel corso delle qualifiche” : Non sono mancate le discussioni e le polemiche al termine delle qualifiche del GP del Bahrein, seconda prova del Mondiale di Formula Uno 2019. Sebastian Vettel (secondo nel time-attack alle spalle del compagno di squadra Charles Leclerc), come è noto, era finito sotto investigazione per aver rallentato altre vetture nel corso del Q1. Il teutonico, convocato dai commissari, ha chiarito che la propria andatura fosse dovuta ad uno spiattellamento ...

Charles Leclerc F1 - GP Bahrein 2019 : “Soddisfatto del mio giro - mi godo il momento. Domani darò il 100%” : Prima pole in carriera in F1 e nuovo record della pista. Una giornata da ricordare per il monegasco Charles Leclerc che si regala un risultato importante e fa sorridere la Ferrari. Una Rossa che, dopo il deludente esordio in Australia, si è ritrovata in questo sabato in Bahrein, monopolizzando la prima fila, visto il secondo tempo del tedesco Sebastian Vettel. Una prova di grande maturità quella di Charles, il migliore in tutte le fasi della ...

Charles Leclerc della Ferrari partirà in pole position nel Gran Premio di Formula 1 del Bahrein : Charles Leclerc, pilota monegasco della Ferrari, partirà in pole position nel Gran Premio di Formula 1 del Bahrein, il secondo del Mondiale. Dietro di lui partiranno il suo compagno di scuderia Sebastian Vettel e il campione in carica Lewis Hamilton.

F1 tv - a che ora iniziano le qualifiche del GP del Bahrein? Come vederle su Sky e TV8 : Ormai è tutto pronto a Sakhir per l’attesissimo appuntamento con le qualifiche del Gran Premio del Bahrein 2019, seconda tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si preannuncia una giornata ad alta tensione nel deserto del Bahrein, con una lotta accesissima per la pole position tra la Mercedes campione in carica e la Ferrari, reduce da un venerdì incoraggiante dopo la debacle dell’esordio stagionale in Australia. Da non ...

F1 - GP Bahrein 2019 : aggiunta una zona DRS - tre aree per sfruttare l’ala mobile sul circuito del Sakhir : Ci saranno ben tre zone DRS lungo il tracciato del Sakhir dove nel weekend si disputerà il GP del Bahrein 2019, seconda tappa del Mondiale F1. Si torna in pista a due settimane di distanza dalla gara di Melbourne e nel deserto potremo assistere a un fine settimana ricco di sorpassi visto che è stata aggiunta una zona dove si potrà aprire l’ala mobile posteriore. Vediamo nel dettaglio dove i piloti potranno usufruire del sistema. – In ...

F1 oggi in tv - GP Bahrein 2019 : programma e orari delle prove libere : oggi venerdì 29 marzo si disputano le prove libere del GP del Bahrein 2019, seconda tappa del Mondiale F1. Si torna a gareggiare sul circuito del Sakhir a due settimane di distanza dall’esordio in Australia, i piloti avranno a disposizione due sessioni da 90 minuti ciascuna per mettere a punto le proprie monoposto e per trovare il giusto feeling con il tracciato. Le prove che apriranno questo lungo weekend in Medio Oriente ci daranno le ...

La Ferrari tra presente e futuro : dal Gp del Bahrein al test con Schumacher : Per ammissione di Vettel, il team campione del mondo 'è andato più forte di quanto ci aspettassimo'. Il problema grosso a Melbourne è stato l'assetto: sull'asfalto liscio di Barcellona la SF90 nei ...

Charles Leclerc - F1 GP Bahrein 2019 : “Sono fiducioso per la forza del nostro pacchetto. Team order a Melbourne? Capisco la decisione” : La Ferrari va a caccia di rivincite nel GP del Bahrein 2019, seconda prova del Mondiale di Formula Uno. La mancata top-3 e le prestazioni deludenti in pista sono state un fulmine a ciel sereno per la scuderia di Maranello che spera di aver trovato i correttivi adeguati in vista del weekend a Sakhir. Se lo augura il monegasco Charles Leclerc che, quinto in Australia, non vuol di certo ripetere l’esperienza e trovarsi a 1′ dal ...