F1 | GP Bahrein 2019 | come rivedere la gara in tv gratis e in chiaro Orario e programma

F2 - Risultato GP Bahrein 2019 : Luca Ghiotto vince la gara-sprint dopo una rimonta pazzesca! : E’ andata in scena sul tracciato di Sakhir (Bahrein) la sprint-race del 1° round del Mondiale 2019 di F2 e il nostro Luca Ghiotto ha dimostrato ancora una volta le sue qualità di guida eccellenti. Il pilota del Team UNI-Virtuosi Racing (poleman in questo appuntamento) si è imposto, mettendo in evidenza un passo inarrivabile per tutti gli altri, nonostante l’inversione dell’ordine d’arrivo di gara-1 che lo proponeva in ...

LIVE F1 - GP Bahrein 2019 in DIRETTA : la gara in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP del Bahrein 2019, seconda tappa del Mondiale F1. Al Sakhir si corre una gara determinante per le sorti del campionato anche se siamo soltanto all’inizio della stagione, si torna in pista a due settimane di distanza dall’appuntamento in Australia e tutto è pronto per un Gran Premio che si preannuncia particolarmente intenso e avvincente: nel deserto dovremmo assistere a una corsa ...

F1 in tv - GP Bahrein 2019 : orario - programma - griglia di partenza e streaming. Come vederlo su Sky e TV8 : Oggi, domenica 31 marzo alle ore 17.10 (diretta tv su Sky Sport), andrà in scena il GP del Bahrein 2019, seconda prova del Mondiale di Formula Uno. La Ferrari, reduce dalla brutta prova di Melbourne (Australia), va a caccia di risposte importanti. Alla vigilia il Team Principal Mattia Binotto e i due piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc hanno dichiarato di aver apportato delle modifiche sostanziali sulla monoposto per avere dei riscontri ...

F1 - GP Bahrein 2019 : Charles Leclerc e il sogno di un successo tutto in “Rosso” a Sakhir : 21 anni 5 mesi 14 giorni: è questa l’età di Charles Leclerc. Qualcuno potrebbe dire: “Beato lui!“. Ne avrebbe ben donde. Il giovane monegasco, nella giornata appena trascorsa a Sakhir (Bahrein), è entrato nella storia della Ferrari essendo il pilota più giovane della storia del Cavallino Rampante ad ottenere la pole position. Una prova di grande autorevolezza, dominando i tre stint del time-attack e siglando il nuovo record ...

F1 - GP Bahrein 2019 : Sebastian Vettel sotto investigazione per un giro di rientro troppo lento in Q1. Il tedesco però non sanzionato e secondo posto salvo : Un brivido è corso lungo la schiena dei tifosi della Ferrari poco dopo le qualifiche del GP del Bahrein, che hanno premiato il Cavallino Rampante con la pole del monegasco Charles Leclerc e la seconda posizione del tedesco Sebastian Vettel. Come rivelato da autosport.com, Vettel è stato convocato dal collegio dei commissari sportivi in quanto nel corso della Q1 ha guidato la sua SF90 troppo lentamente nel giro di rientro ai box. L’articolo ...

F1 - Analisi qualifiche GP Bahrein 2019 : Charles Leclerc inizia a mettere dei tarli nella testa di Vettel : Signore e signori segnatevi bene questa data: 30 marzo 2019. Oggi, infatti, Charles Leclerc ha conquistato la prima pole position della sua giovanissima carriera in Formula Uno in concomitanza con il Gran Premio del Bahrein. Il 21enne monegasco, infatti, ha centrato la sua prima partenza al palo solamente al suo 23esimo Gran Premio disputato. Non certo un record, ma un segnale importante sì. Per se stesso, per la Ferrari che ha creduto in lui, ...

VIDEO F1 - Highlights Qualifiche GP Bahrein 2019 : prima fila Ferrari - Charles Leclerc fenomeno : Charles Leclerc fa segnare il miglior tempo Qualifiche del GP del Bahrein di F1. Il monegasco della Ferrari precede il compagno di squadra, il tedesco Sebastian Vettel, per una fantastica prima fila tutta del Cavallino Rampante. Messi in fila dalle Rosse tutti gli avversari, con Lewis Hamilton terzo. Highlights Qualifiche GP Bahrein F1 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

Lewis Hamilton F1 - GP Bahrein 2019 : “Ferrari velocissime ma noi lotteremo domani con loro per vincere” : Lewis Hamilton è terzo nelle qualifiche del GP del Bahrein 2019, seconda prova del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Sakhir il campione del mondo in carica della Mercedes si è dovuto accontentare della seconda fila, alle spalle delle due Ferrari. Le Rosse, reduci da un esordio molto deludente in Australia, hanno esibito una velocità diversa nel corso del time-attack odierno, monopolizzando la scena con il monegasco Charles Leclerc e il ...