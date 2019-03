F1 Ferrari | Binotto | «E' mancata l' affidabilità | non è una cosa accettabile»

Ferrari - Binotto : 'Doppietta mancata - troppi problemi di affidabilità' : 'Oggi è una doppietta mancata. Sono cose che possono capitare, ma bisogna dire che ci è mancata affidabilità e su questo dobbiamo lavorare'. Così il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, ...

Formula 1 – Prima fila Ferrari in Bahrain - la soddisfazione di Binotto : “contento per come ha reagito la squadra” : Prima fila Ferrari e nuovo record della pista: la soddisfazione di Mattia Binotto dopo le qualifiche del Gp del Bahrain La Ferrari ha uscito fuori il carattere: dopo un esordio stagionale non proprio positivo, Leclerc e Vettel hanno fatto vedere ciò di cui sono capaci, prendendosi la Prima fila del Gp del Bahrain nelle qualifiche di oggi pomeriggio. E’ il pilota monegasco il poleman sul circuito di Al Sakhir, seguito dal suo compagno ...

Ferrari - GP Bahrain : il team principal Mattia Binotto ospite di Paddock Live Show : Ci aspetta un grande post prove libere questa sera su Sky Sport F1, canale 207,. Mattia Binotto , team principal della Ferrari, sarà ospite di Paddock Live Show con Federica Masolin, Carlo Vanzini ed i loro ospiti. La diretta da non perdere alle 19.30 sul ...

F1 Ferrari - Binotto : «Una grande chance per Mick Schumacher» : MARANELLO - La Ferrari è entusiasta di far esordire al volante di una F1 Mick Shcumacher, che guiderà la SF90 nei test del Bahrain della prossima settimana. Assieme a lui un altro pilota della Ferrari ...

F1 - Mattia Binotto : “Abbiamo apportato dei correttivi alla Ferrari - ci aspettiamo dei risultati in Bahrein” : Dopo l’amaro esordio nel Mondiale di F1 di Melbourne, dove la Ferrari non solo è stata molto lontana dalle Mercedes, ma non è neppure riuscita a salire sul podio, Mattia Binotto, che ha concesso alcune frasi a “La Gazzetta dello Sport“, spera che il secondo appuntamento stagionale, previsto in Bahrein nel prossimo week end, possa dare le risposte che tutti si attendono per non far scappar via gli avversari per il titolo iridato ...

F1 – La Ferrari dimentica l’Australia - ma Binotto rimane con i piedi per terra : “in Bahrain per verificare di aver capito le debolezze” : Mattia Binotto e le sensazioni con le quali il team Ferrari arriva in Bahrain per il secondo appuntamento della stagione 2019 di F1 Dopo una settimana di pausa la F1 torna protagonista e lo fa insieme alla MotoGp. Si prospetta dunque un weekend ricco di spettacolo ed emozioni per gli appassionati dei motori. Il mondo delle quattro ruote si sposta in Bahrain per la seconda gara stagionale, dopo la fantastica vittoria di Bottas in ...

Ferrari - rivincita in Bahrain. Binotto : 'Fatte correzioni' : rivincita in Bahrain. O almeno si spera, in casa Ferrari. Domenica torna in pista la Formula 1 e il Cavallino vuole cancellare il passo falso di Melbourne. Nella gara inaugurale della stagione ...

F1 - Ross Brawn rialza il morale della Ferrari : “niente panico - Binotto saprà come risolvere i problemi” : Il responsabile motorsport di Liberty Media ha parlato della prestazione della Ferrari in Australia, tranquillizzando i tifosi della ‘Rossa’ Troppo brutta per essere vera, la Ferrari ha fallito l’appuntamento di Melbourne ma Binotto e i suoi uomini sono già al lavoro per presentarsi in forma in vista del Gp del Bahrain. Lapresse A Sakhir non si può sbagliare e lo sanno anche Vettel e Leclerc, protagonisti domenica scorsa ...

F1 Ferrari - Binotto : «Non abbiamo sfruttato il nostro potenziale» : MELBOURNE - Delusione per il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, al termine del Gp d'Australia, che ha visto la vittoria di Valtteri Bottas, davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton e ...

F1 – L’umiltà di Binotto al Gp d’Australia - il team principal Ferrari crede nella SF90 nonostante il risultato : “eravamo fuori posto” : Mattia Binotto non si lascia colpire dallo sconforto dopo il risultato della Ferrari nella prima gara della stagione di F1: il commento del team principal di Maranello al termine del Gp d’Australia E’ andata in scena questa mattina la prima gara della stagione 2019 di F1: Valtteri Bottas ha conquistato una significatissima vittoria oggi nel circuito di Albert Park, davanti al suo compagno di squadra, Lewis Hamilton, e a Max ...

VIDEO Mattia Binotto : “Questo non è il vero potenziale della Ferrari. Torniamo a casa con umiltà - dobbiamo reagire” : “Da venerdì non ci siamo trovati a nostro agio su questa pista. Abbiamo provato a lavorare con l’assetto senza però trovare il bilanciamento giusto. Dovremo capire e la gara di oggi riflette le qualifiche di ieri. Di sicuro la nostra posizione non rispecchia le qualità della macchina e dovremo analizzare i motivi. Abbiamo acquisito tante informazioni e lavoreremo con umiltà per essere forti in Bahrein“. Sono queste le ...

F1 Ferrari - Binotto : «Abbiamo un potenziale superiore» : MELBOURNE - 'Questa macchina ha un potenziale ben superiore e qui non siamo riusciti a sfruttarlo' . Così il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, al termine del Gp d'Australia, che ha visto ...

F1 - delusione Ferrari nelle qualifiche del Gp d’Australia : Binotto spiega i motivi del fallimento : Il team principal della Ferrari si è soffermato su cosa non ha funzionato nel corso delle qualifiche del Gp d’Australia Sebastian Vettel terzo e Charles Leclerc quinto, non proprio il risultato che la Ferrari si attendeva alla vigilia delle qualifiche del Gp d’Australia. Mercedes troppo forte per il Cavallino, prova ne sono i sette decimi rifilati da Hamilton al tedesco del team di Maranello. photo4/Lapresse Un boccone amaro da ...

Formula 1 - GP Australia. Binotto : 'Affidabilità Ferrari? Melbourne darà risposte' : "L'#EssereFerrari? E' Importante, è un tema d'identità per raccontare che la nostra squadra è unica e cosa rappresenta. Poi sono convinto che poi ogni persona e collaboratore può avere un senso ...