F 2 | gara 2 | vince Ghiotto Il vicentino è anche il leader

Rally Corsica 2019 : Elfyn Evans fora - Thierry Neuville vince la gara e sale in vetta alla classifica generale! : Thierry Neuville (Hyundai i20) vince il Rally di Corsica 2019, al termine di una giornata ai limiti dell’incredibile. Il belga, infatti, deve ringraziare la foratura di Elfyn Evans nel Power Stage conclusivo, dato che il britannico della Ford Fiesta gli aveva scippato la leadership della classifica generale nel corso dell’unica prova speciale di giornata. Per Neuville, dunque, successo importante, il decimo in carriera, il primo di ...

Formula 2 - Nicholas Latifi vince gara-1 del Gp del Bahrain : Luca Ghiotto secondo dopo una splendida rimonta : Il pilota canadese vince la prima gara della stagione di Formula 2 in Bahrain, precedendo sul traguardo Ghiotto e Sette Camara Nicholas Latifi vince Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento della stagione di Formula 2. Il canadese taglia per primo il traguardo del circuito di Sakhir in Gara-1, al termine di una gara perfetta dominata dall’inizio alla fine. Grande la prestazione anche di Luca Ghiotto, l’italiano chiude al ...

Scherma - Coppa del Mondo Buenos Aires 2019 : il Giappone vince la gara a squadre - gli azzurri chiudono al quinto posto : L'Italia resta giù dal podio nella gara a squadre della Coppa del Mondo di spada maschile a Buenos Aires. Il quartetto formato da Gabriele Cimini, che ieri a

Scherma - Coppa del Mondo Buenos Aires 2019 : il Giappone vince la gara a squadre - gli azzurri chiudono al quinto posto : L’Italia resta giù dal podio nella gara a squadre della Coppa del Mondo di spada maschile a Buenos Aires. Il quartetto formato da Gabriele Cimini, che ieri aveva ottenuto un ottimo secondo posto nell’individuale, Marco Fichera, Enrico Garozzo e Federico Vismara, è stato eliminato ai quarti di finale dal Giappone, che si è imposto con il punteggio di 36-33. Il cammino degli azzurri si era aperto con la vittoria 45-32 con la Gran Bretagna ed era ...

LIVE Motocross - GP Gran Bretagna MXGP 2019 in DIRETTA : Gajser vince gara-2 ma Tony Cairoli fa suo il Gran Premio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Gran Bretagna, seconda prova del Mondiale 2019 di MXGP di Motocross. Sul tracciato di Matterley Basin Antonio Cairoli andrà all’assalto del successo in entrambe le manche in programma, facendo valere la legge del più forte. La Qualifying race di ieri ha un po’ il sapore dell’amarezza per Tony: in testa senza se e senza nel corso di tutta la run, è incappato in un errore che ha ...

Motocross - Risultato gara-2 MXGP Gran Bretagna 2019 : Tony Cairoli è secondo - ma vince il GP e allunga in classifica! : Lo sloveno Tim Gajser risponde ad Antonio Cairoli conquistando la vittoria in gara-2 del GP di Gran Bretagna, seconda prova del Mondiale 2019 della classe MXGP di Motocross. L’alfiere della Honda aveva già fatto vedere nella prima manche la propria velocità, incappando in un errore che lo aveva estromesso dal discorso vittoria. Stavolta nessun imprevisto ha frenato l’iridato del 2016 e quindi è arrivato il primo successo parziale di ...

LIVE Motocross - GP Gran Bretagna MXGP 2019 in DIRETTA : Gajser vince gara-2 ma Cairoli vince il Gran Premio : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Gran Bretagna, seconda prova del Mondiale 2019 di MXGP di Motocross. Sul tracciato di Matterley Basin Antonio Cairoli andrà all’assalto del successo in entrambe le manche in programma, facendo valere la legge del più forte. La Qualifying race di ieri ha un po’ il sapore dell’amarezza per Tony: in testa senza se e senza nel corso di tutta la run, è incappato in un errore che ha ...

VIDEO Tony Cairoli vince gara-1 del GP Gran Bretagna : highlights e sintesi - dominio dell’italiano : Tony Cairoli ha incominciato alla Grande il GP di Gran Bretagna, seconda tappa del Mondiale Motocross MXGP. Il siciliano ha infatti vinto gara-1 e ha così conquistato la terza vittoria consecutiva in questo avvio di stagione, il nove volte Campione del Mondo ha dominato la prova e ha fatto valere il suo infinito talento: si tratta di un’affermazione importante che gli permette di allungare ulteriormente in classifica generale e di compiere ...

Scherma - Coppa del Mondo Budapest 2019 : Italia terza nella gara a squadre - vince la Corea del Sud : Dopo la prova sotto le aspettative nell’individuale, gli sciabolatori azzurri si riscattano nella gara a squadre e salgono sul terzo gradino del podio a Budapest in Coppa del Mondo. Sulle pedane ungheresi il quartetto formato da Luca Curatoli, Gigi Samele, Enrico Berrè e Dario Cavaliere ha battuto con il punteggio di 45-29 la Germania di Max Hartung, vincitore ieri, Raoul Bonah, Matyas Szabo e Benedikt Wagner. In precedenza l’Italia aveva ...

Hockey ghiaccio - playoff EBEL 2019 : Bolzano vince gara-4 e rimane in vita contro Klagenfurt : L’HCB Alto Adige Alperia vince gara-4 in casa contro Klagenfurt con il punteggio di 4-2 e rimane ancora in corsa nei quarti di finale della Erste Bank EisHockey Liga – EBEL 2019. Ora la serie passa sul 3-1 per gli austriaci che non sono riusciti a chiudere i conti al Palaonda ma avranno modo di rifarsi nel prossimo turno di venerdì, che potranno giocare in casa. HCB Südtirol Alperia-EC KAC 3-2. La sfida del Palaonda regala subito ...

Tiro a Volo - Jessica Rossi vince la gara di Trap femminile ad Acapulco : staccato il pass per Tokyo 2020 : La tiratrice azzurra ha vinto la prima prova di Coppa del Mondo Issf ad Acapulco, qualificandosi per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 Jessica Rossi ha vinto la gara di Trap femminile nella prima prova di Coppa del Mondo Issf 2019 ad Acapulco, in Messico, e con l’oro ha staccato il pass per volare ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 aggiudicandosi la seconda ed ultima Carta Olimpica per l’Italia. LaPresse/Alfredo Falcone La ...

A-Tono vince la gara per la gestione dei social di 24 Ore Cultura - : Una favola tra arte, mito e scienza ', allestita a Palazzo Reale di Milano dal 13 marzo al 14 luglio. Il progetto espositivo, promosso e prodotto dal Comune di Milano-Cultura, Palazzo Reale e 24 Ore ...

Bautista vince anche gara2 : Alvaro Bautista, Aruba.it Racing - Ducati, fa bottino pieno e si aggiudica anche gara 2 del secondo appuntamento del mondiale Superbike nel Pirelli Thai Round disputato sul Chang International Circuit.

Superbike - GP Thailandia 2019 : risultato gara-2. Alvaro Bautista domina e vince la sesta prova di fila - Rea annichilito : Prosegue il dominio incontrastato di Alvaro Bautista nel Mondiale Superbike 2019, il centauro della Ducati ha vinto anche la gara-2 del GP di Thailandia e ha così infilato la seconda tripletta consecutiva dopo il filotto di Philip Island. Lo spagnolo ha giganteggiato in lungo e in largo anche a Buriram, dettando la legge del più forte e mettendo in crisi Jonathan Rea: il Campione del Mondo in carica ha subito un ulteriore smacco in sella alla ...