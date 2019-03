Europee | ecco i Cinque Stelle che si contendono i dieci posti in Sicilia C' è Corrao

Pd - ecco il nuovo simbolo per le Europee : Nicola Zingaretti lo ha definito 'un logo per vincere le elezioni' nel segno dell' 'unità delle forze progressiste ed europeiste'. Il simbolo del Pd, presentato oggi sulla terrazza del Nazareno, è ...

Francesca Cipriani : ecco cosa farà se la Lega arriverà al 40% alle Europee : Francesca Cipriani sta con la Lega: la promessa in radio Francesca Cipriani è tornata a parlare della Lega di Matteo Salvini. La showgirl abruzzese ha fatto una promessa importante a Un giorno da pecora, il programma radiofonico in onda su Radio 1. "Se la Lega e Salvini arrivano al 40% alle europee potrei fare uno […]

Ecco perché non mi ricandiderò alle prossime Europee : Ho deciso da tempo di non ricandidarmi al Parlamento europeo, nelle prossime elezioni di maggio. L'esperienza che ho fatto in questi cinque anni è stata molto bella e di grande interesse. Di questo ringrazio sinceramente tutte le colleghe e i colleghi della delegazione del Pd, composta da personalità di grande prestigio, con una notevole professionalità e guidata da Patrizia Toia, una donna energica e intelligente.Abbiamo ...

RINVIO BREXIT?/ Se si va oltre le Europee si rischia il caos - ecco perché : Theresa May ha avuto il mandato per chiedere un RINVIO della Brexit. Cosa che pone non pochi problemi dal punto di vista giuridico

Di Maio chiama Di Battista per le Europee - ma lui si rifiuta… ecco cosa è successo a "DiBBa" : Una volta erano quasi una cosa sola, oggi Di Battista e Di Maio sembrano essere lontani. Per le europee Di Battista si rifiuta Alessandro Di Battista non vuole candidarsi alle elezioni europee con il MoVimento 5 Stelle. E ha lasciato cadere nel vuoto l'offerta di Luigi Di Maio per guidare la lista in Italia centrale e andare a battagliare sulle preferenze

George Soros - la mossa sporca : ecco chi vuole far fuori - le mani sulle elezioni Europee : All'avvicinarsi delle elezioni Europee i sostenitori del caos multirazziale senza confini iniziano a temere il rafforzamento di sovranisti e identitari. Perciò una fondazione polacca creata dal miliardario americano George Soros ha ieri invitato l' Unione Europea ad «aumentare la sua pressione sulla

Classifica Ft : tre aziende italiane tra le società Europee a crescita più rapida. Ecco chi sono : Ci sono tre italiane tra le prime trenta società europee che hanno registrato le migliori performance nel triennio 2014-'17: Buzzoole , media company con sede a Napoli che fa promozione online tramite ...

Europee : inizia il conto alla rovescia. Ecco tutte le tappe in vista del voto : Tutto è pronto per l'appuntamento del 23-26 maggio. Chiamati alle urne quasi 400 milioni di elettori in 27 paesi Ue

Europee - ecco il gruppo del M5s Tra i 4 alleati un partito greco : I croati Zivi Zid, i polacchi Kukiz 15, i finlandesi di Liike Nyt e ora anche Akkel, il partito greco dell'agricoltura. Di Maio presenta gli alleati per il nuovo gruppo in vista delle Europee Segui su affaritaliani.it

La simulazione sulle Elezioni Europee : ecco quanto vale la lista Calenda : quanto vale il 'fronte repubblicano' di Carlo Calenda? La lista 'Siamo europei' , stando alle simulazioni dell' Istituto Cattaneo sulle Elezioni di maggio, varrebbe intorno a l 22 per cento. Ma se si ...