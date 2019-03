Europarlamentarie M5s | avanzano l' anti-Boschi | l' ex Iena e il fratello della deputata

M5S - in 200 passano al secondo turno delle Europarlamentarie : È quanto si legge in un post sul Blog delle Stelle."Gli altri parlano, il MoVimento 5 Stelle agisce" ed è "l'unica forza politica che fa partecipare alla scelta delle candidature tutti i suoi ...

Europarlamentarie M5s - passano in 200 al 2° turno : ci sono Nogarin e Giarrusso : C'è Filippo Nogarin in Toscana, la 'Iena' Dino Giarrusso in Sicilia, Giacinto De Taranto in Campania (ingegnere aerospaziale che, 5 anni fa, risultava tra gli undici italiani selezionati per la missione Mars One, ideata per "colonizzare" il Pianeta Rosso) e Viviana Dal Cin in Friuli Venezia-Giulia, prima non eletta alla Camera: sono alcuni fra i 200 candidati M5S che passano al secondo turno delle Europarlamentarie. Scatta così la ...

Europarlamentarie M5s - 200 candidati passano il primo turno : ci sono Nogarin e l’ex Iena Giarrusso. Avanti tutti gli uscenti : Avanti i primi duecento, fuori tutti gli altri. Il Movimento 5 stelle ha pubblicato sul blog i nomi dei candidati che passano al secondo turno delle Europarlamentarie. Lo annuncia il blog delle Stelle al termine del primo turno, su base regionale, delle votazioni su Rousseau. A passare sono i primi dieci candidati per Regione. Nelle circoscrizioni Nord Ovest, Nord Est e Centro i candidati sono 120 (40 per ogni circoscrizione), 60 per il Sud e 20 ...

M5S : Trapanese fuori da Europarlamentarie - 'doccia fredda ma resta impegno' (3) : (di Manuela Azzarello) - Su un pronostico sulle Europee, Trapanese non si sbilancia - "Sono un melone chiuso per dirla alla palermitana" - ma non crede che gli ultimi risultati alle amministrative possano essere un termometro dei risultati del M5S in Europa. "Ogni elezione fa storia a sé e i confron

M5S : Trapanese fuori da Europarlamentarie - 'doccia fredda ma resta impegno' (2) : (di Manuela Azzarello) - E sull'Europa e la questione migranti, Trapanese ha le idee chiare. "Penso che Salvini sbagli o che quanto meno stia mettendo in atto solo una soluzione facile e rapida. La cosa importante da dire all'Europa sarebbe stata 'cominciamoci ad occupare del Nord Africa, ma non in

M5S : Trapanese fuori da Europarlamentarie - 'doccia fredda ma resta impegno' : Palermo, 29 mar. (di Manuela Azzarello) (AdnKronos) - Il suo nome non c'è. Marco Trapanese è fuori dalle Europarlamentarie del M5S. La sua candidatura non è stata accettata dal Movimento e quindi non sarà fra i 215 candidati siciliani che oggi, dalle 10 alle 22, sulla piattaforma Rousseau, si conten

I candidati alle Europarlamentarie del M5s si scelgono col bollino : Roma. Dopo i punti dell’Esselunga ci sono quelli del M5s. In palio una candidatura alle Europee. I Cinque stelle hanno infatti introdotto un sistema di “bollini” (foto sotto) per certificare le effettive competenze dei candidati alle europarlamentarie, oltre 2.600 desiderosi di sbarcare a Strasburgo

M5s - al via le Europarlamentarie : tra i candidati Nogarin e Giarrusso - : Sul Blog delle Stelle una lista di circa 2600 nomi ordinati in base al numero di skill tra cui il livello d'inglese, menzioni speciali e partecipazione al Movimento. I laureati sono oltre il 70%. La ...

Portaborse e volti noti - i candidati M5S per le Europarlamentarie : Il Movimento 5 Stelle dà il via alle Europarlamentarie. Sulla piattaforma Rousseau dell'M5S sono apparsi i nomi di 2.600 candidati che adesso dovranno essere sottoposti al giudizio degli utenti del ...