Estratti di frutta e verdura | perché non sono davvero il superfood che pensate

(Di domenica 31 marzo 2019) L’offerta di succhi di vegetali freschi è in crescita. E con i loro bei colori naturali, questi succhi ci invogliano all’assaggio. Mainsostituibilicome vengono promossi? E può questo pieno di vegetali sopperire a una dieta squilibrata?Prima di tutto, un distinguo. Centrifugati ednonla stessa cosa. I primiprodotti con un elettrodomestico (la centrifuga) che scalda i vegetali, riducendone il contenuto enzimatico e ne scarta una grande quantità, abbassando molto l’apporto nutrizionale del succo. I secondiottenuti con l’estrattore, un apparecchio che gira più lentamente e non scalda il vegetale, “spremendolo” fino a lasciare pochi residui. Il profilo nutrizionale è superiore. Con l’estrattore restano enzimi, vitamine, antiossidanti, minerali e parte delle fibre. Ci occuperemo dunque solo degliPer essere validi, devono ...

