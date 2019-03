Enzo Maraio è il nuovo segretario del Partito socialista italiano : Il congresso straordinario del Psi ha eletto per acclamazione, con una sola astensione, Enzo Maraio, segretario del Partito. Maraio, quarantenne, è consigliere regionale della Campania. Il suo antagonista, il foggiano Luigi Iorio, ha optato per la soluzione unitaria perché "la cosa più importante è l'unità del Partito in vista degli anni difficili che ci attendono". Nel suo discorso di investitura, Maraio ha ottenuto ...