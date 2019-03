Emilia Clarke : malattia e carriera dell’attrice de Il Trono di Spade - come sta : Emilia Clarke: malattia e carriera dell’attrice de Il Trono di Spade, come sta malattia Emila Clarke Emilia Clarke è un’attrice britannica. Nota al pubblico soprattutto per aver interpretato il ruolo di Daenerys Targaryen nella serie televisiva Il Trono di Spade, sostituendo Tamzin Merchant che aveva recitato nell’episodio pilota originale. Emilia Clarke: chi è e carriera Emilia Clarke nasce a Londra il 23 ottobre 1986. Comincia a ...

Emilia Clarke - sopravvissuta a due aneurismi : «La lotta per la mia vita» : Emilia ClarkeEmilia ClarkeEmilia ClarkeEmilia ClarkeEmilia ClarkeEmilia ClarkeEmilia ClarkeEmilia ClarkeEmilia ClarkeEmilia ClarkeEmilia ClarkeEmilia ClarkeEmilia ClarkeEmilia ClarkeEmilia ClarkeEmilia Clarke, 32 anni, può dire di essere sopravvissuta a due aneurismi cerebrali. La star di Game of Thrones ne parla per la prima volta adesso, in un articolo in prima persona che ha scritto per il New Yorker. Titolo, La battaglia per la vita. «Quando ...

Emilia Clarke : “Ho rischiato di perdere la vita a causa di due aneurismi. Avevo la sensazione che una fascia elastica mi stesse schiacciando il cervello” : “Non ho mai raccontato questa storia pubblicamente. Proprio quando tutti i miei sogni di infanzia sembravano diventare realtà ho quasi perso la ragione e poi la mia vita“, Emilia Clarke per la prima volta al New Yorker rivela di aver avuto due aneurismi e due operazioni al cervello. La Daenerys di Game of Thrones ha raccontato che il primo attacco risale al 2011 quando, dopo la conclusione della prima stagione, era addirittura ...

Emilia Clarke ha fondato un’associazione per la cura degli aneurismi (di cui ha sofferto durante Game of Thrones) : “Quando tutti i miei sogni d’infanzia sembravano avverarsi, ho quasi perso la mente e anche la mia vita“: così inizia la confessione che Emilia Clarke, una delle star indiscusse di Game of Thrones, ha consegnato al New Yorker in un toccante scritto personale. L’attrice ricorda la fortuna di essere stata ingaggiata nel ruolo di Daenerys Targaryen nonostante il suo curriculum molto esile ma anche il momento in cui, poco ...

Emilia Clarke - Daenerys de "Il Trono di Spade : "Ho avuto due aneurismi. Non ricordavo nemmeno più il mio nome : chiesi ai medici di lasciarmi morire" : Emilia Clarke, conosciuta per aver prestato il volto al personaggio di Daenerys nella serieIl Trono di Spade, racconta il suo dramma: è sopravvissuta a due aneurismi cerebrali, come lei stessa racconta in un lungo intervento pubblicato su The New Yorker.L'attrice inizia la lunga testimonianza, dicendo: "Proprio nel momento in cui i miei sogni di infanzia sembravano diventare realtà ho quasi perso la ragione e perfino la vita. Non ...

