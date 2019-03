Elton John su lapidazione dei gay in Brunei | ' Boicottiamo gli hotel del sultano'

Clooney ed Elton John guidano la protesta di cinema e musica contro la Sharia : Ancora 72 ore e nel Sultanato del Brunei sarà nuovamente adottata la Sharia, la legge islamica che prevede la lapidazione per le donne che si rendessero colpevoli di adulterio o per gli omosessuali responsabili di atti di sodomia o di comportamenti conto natura. Questo è l’ultimo di una serie di fatti che riportano il Brunei indietro di anni e addirittura a regimi ancora più integralisti rispetto a quelli di Stati considerati fortemente ...

Meghan Markle - spese folli per la nuova casa ed Elton John maestro di musica : Proseguono le indiscrezioni sulle spese del Principe Harry e di Meghan Markle, da Frogmore Cottage all’idea di Elthon John come maestro del royal baby. In attesa che Meghan Markle dia alla luce il suo primo figlio, i tabloid inglesi continuano a concentrarsi principalmente sulle spese effettuate dall’ex attrice americana e da suo marito, il Principe Harry. Fino a poche settimane fa in Inghilterra non si poteva far altro che discutere del ...

Nel remake de Il Re Leone Beyoncé canterà Can You Feel The Love Tonight di Elton John e ci sarà da piangere : Si sa davvero molto poco, per ora, dell'adattamento del Re Leone con Beyoncé chiamata a dare la voce alla Leonessa Nala: il film non ha ancora un trailer vero e proprio se non un breve teaser né immagini promozionali ufficiali ma una cosa è certa, la voce della diva di Huston ha già fatto piangere chi l'ha ascoltata cantare per il remake live action che debutterà negli Stati Uniti, e presumibilmente anche nel resto del mondo, il 19 ...

Rocketman : il film su Elton John sarà il nuovo Bohemian Rhapsody? : ... grazie a canzoni quali Your Song , Rocket Man , Crocodile Rock e Daniel , sarebbe diventato un divo amatissimo in tutto il mondo con il nome d'arte di Elton John. Ovviamente, come da tradizione nei ...

«Rocketman» - film su Elton John : una scena gay rischia la censura : «Sono felice di vedere la mia vita su un grande schermo», dice Sir Elton John in un breve video realizzato per Rocketman . «I film biografici in genere si realizzano sui morti. Io sono ricco di ...

Podcast mania - da Chanel a Gucci la moda adesso si ascolta in cuffia (con Elton John - Pharrell Williams e Keira Knigthley) : Siamo abituati a vedere la moda in vetrina, in passerella, su Instagram. adesso però possiamo anche ascoltarla: la mania dei Podcast, i contenuti audio da scaricare e ascoltare in qualsiasi momento, non ha risparmiato nemmeno l’haute-couture. Lo utilizzano grandi maison come Gucci, Chanel e Margiela, ma anche catene di negozi di lusso come le boutique newyorkesi Saks e Barneys. Altro che Instagram: per essere all’ultimo grido bisogna mettersi le ...

Effetto Rapsodia - il successo del film sui Queen apre un filone : ora tocca a Dion - Bowie - Elton John e Springsteen : Il momento più commovente della cerimonia degli Oscar 2019 è stato quello in cui Lady Gaga e Bradley Cooper hanno intonato Shallow guancia a guancia. Il film che ha registrato i maggiori incassi della ...

Elton John che duetta con Taron Egerton sulle note di «Tiny Dancer» è uno spettacolo : Interpretare Freddie Mercury ha portato fortuna (leggi, l’Oscar come Miglior attore) a Rami Malek e ha anche rilanciato i biopic musicali. Il prossimo capitolo è l’attesissimo Rocketman, dedicato a Elton John che, tra l’altro, è prossimo al ritiro dalle scene al termine del Farewell Yellow Brick Road Tour – che farà tre tapper il Italia, il 29-30 maggio all’Arena di Verona e 7 luglio a ...

Dopo “Bohemian Rhapsody” è in arrivo “Rocketman” - il biopic sulla vita di Elton John : Da leggenda a leggenda The post Dopo “Bohemian Rhapsody” è in arrivo “Rocketman”, il biopic sulla vita di Elton John appeared first on News Mtv Italia.