Eleonora Daniele a Domenica In | «Mio fratello Luigi mi manca | mi sono sempre chiesta

Domenica In - Eleonora Daniele : «Mio fratello Luigi mi manca - mi sono sempre chiesta perché la vita ha punito lui e non me» : Eleonora Daniele è tra gli ospiti della puntata di oggi di Domenica In. Nell'intervista rilasciata a Mara Venier ha riaperto una pagina dolorosa della sua vita. «Quando...

Eleonora Daniele in lacrime a Domenica In. Lettera al fratello morto : Domenica In, Eleonora Daniele commossa: la Lettera al fratello Luigi che non c’è più Si è raccontata con una lunga e toccante intervista rilasciata nella puntata di Domenica In di oggi, 31 marzo 2019, Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane, il programma di grande successo della tarda mattinata di Rai1. Un’intervista in gran parte dedicata al ricordo del fratello autistico scomparso qualche anno fa, al quale era molto ...

Domenica In - Eleonora Daniele lettera al fratello scomparso : “I tuoi sogni diventano i miei” : Ospite di Mara Venier a Domenica In Eleonora Daniele. La conduttrice di Storie Italiane, è stata così accolta dalla padrona di casa: “Ho una grande stima nei tuoi confronti perché ci hai messo un po’ per arrivare dove sei, ma tutto quello che hai fatto lo hai fatto con grande serietà e con grande impegno, senza cercare la via facile della bellezza.” “Ti ringrazio per queste parole, – ha risposto Eleonora – sei ...

Eleonora Daniele : "Mi sposo entro fine 2019" : "Mi sposo entro la fine dell'anno, ti do questa notizia" Eleonora Daniele conferma le nozze con Giulio Tassoni nell'intervista a Domenica In, con Mara Venier che ha costruito una puntata all'insegna delle nozze. Per la Daniele, legata a Tassoni da 15 anni, le nozze arriveranno entro la fine del 2019 e non si terranno in Veneto, dice alla conterranea Mara, ovviamente invitata al matrimonio. ...

Domenica In – Ventinovesima puntata del 31 marzo 2019 – Eleonora Daniele - Rocío Muñoz Morales - Peppino Di Capri - Pamela Prati tra gli ospiti. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Ventinovesima puntata del 31 marzo 2019 – Eleonora Daniele, Rocío Muñoz Morales, Peppino Di Capri, Pamela Prati tra ...

Eleonora Daniele ringrazia per gli ascolti : Storie Italiane sfiora il 20% : Storie Italiane: Eleonora Daniele stravince sulla concorrenza con 1 milione di telespettatori Non si ferma il successo sempre crescente di Storie Italiane, il programma della tarda mattinata di Rai1 condotto da Eleonora Daniele, che ogni giorno vince sulla concorrenza, registrando lo share più alto dell’intero daytime della prima rete. E ieri, lunedì 11 marzo 2019, la nuova settimana di Storie Italiane si è aperta con l’ennesimo ...

Storie Italiane - Cottini sta bene : il messaggio di Eleonora Daniele : Ivan Cottini sta bene dopo la caduta. Eleonora Daniele: “Vogliamo cadere come te, perchè sai rialzarti” Aveva semplicemente chiesto di poter fare un selfie con Eleonora Daniele l’ex modello Ivan Cottini, affetto da sclerosi multipla, che ha raccontato la sua toccante storia nella puntata di Storie Italiane di oggi, lunedì 11 marzo 2019. Tuttavia, negli ultimi istanti della diretta, nel momento in cui il ragazzo ha afferrato il ...

La prova del cuoco : Anche Eleonora Daniele ed Enzo Iacchetti nella giuria della ventisettesima settimana (Anteprima Blogo) : Oggi parte la ventisettesima settimana di messa in onda dell'edizione 2018-2019 della prova del cuoco. Il programma del mezzogiorno di Rai1 torna con una nuova veste e con nuove ricette, numeri di varietà e tanta voglia di intrattenere con i sapori della tavola italiana le massaie del mezzogiorno della Rete 1, il tutto guidato come ormai è consuetudine da Elisa Isoardi con l'aiuto di Ivan Bacchi.Come è d'abitudine qui su TvBlog alla vigilia ...

Storie Italiane : Eleonora Daniele fa lo share più alto del daytime - : ... il programma della tarda mattinata di Rai1 condotto da Eleonora Daniele, che ogni giorno appassiona milioni di telespettatori con casi di cronaca e attualità, ma anche gossip e spettacolo. E come ...

Storie Italiane : Eleonora Daniele fa lo share più alto del daytime : Storie Italiane di Eleonora Daniele registra lo share più alto di tutti i programmi del daytime di Rai1 Continua il successo di Storie Italiane, il programma della tarda mattinata di Rai1 condotto da Eleonora Daniele, che ogni giorno appassiona milioni di telespettatori con casi di cronaca e attualità, ma anche gossip e spettacolo. E come testimoniano i dati auditel della giornata di ieri, pubblicati dai sempre informati Davide Maggio e Tv Blog, ...

Striscia la notizia - primo tapirone d'oro per Eleonora Daniele : colpa di Achille Lauro : primo Tapiro d’oro firmato Striscia la notizia per la conduttrice di Storie Italiane Eleonora Daniele. Il perché? Una mancata approfondita trattazione all'interno del programma di Rai 1 di Rolls Royce, il brano che Achille Lauro ha presentato alla 69esima edizione del Festival di Sanremo. All'arriv

Tapiro d'Oro a Eleonora Daniele/ Video - Staffelli e la polemica su Achille Lauro : Eleonora Daniele ha ricevuto il Tapiro d'Oro da Striscia la Notizia nella puntata di oggi, 27 febbraio 2019. Valerio Staffelli ha incontrato la donna

Eleonora Daniele - Tapiro d’oro per Achille Lauro : la conduttrice si difende : Eleonora Daniele, primo Tapiro d’oro per il brano Rolls Royce di Achille Lauro: le parole della conduttrice Primo Tapiro d’oro per Eleonora Daniele. La conduttrice di Storie Italiane riceve per la sua prima volta l’onorificenza satirica di Striscia la Notizia da parte di Valerio Staffelli, nel corso della puntata del 27 febbraio. Il motivo? Riguarda […] L'articolo Eleonora Daniele, Tapiro d’oro per Achille Lauro: la ...

Storie Italiane : Eleonora Daniele vola negli ascolti grazie a Sanremo : Storie Italiane di Eleonora Daniele da record nella settimana del Festival di Sanremo! Successo senza precedenti quello di Eleonora Daniele, che nella settimana ‘sanremese’ con il suo Storie Italiane ha portato a casa ogni giorno risultati eccellenti, con ascolti che sono letteralmente saliti alle stelle, permettendo alla trasmissione di ottenere risultati che nessun altro programma del daytime di Rai1 è riuscito a registrare. E ...