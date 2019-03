Election day elezioni europee e amministrative 2019 | data e dove si vota

Tav - niente referendum nell’Election day. Chiamparino : “L’opinione dei cittadini fa paura” : In Piemonte non ci sarà nessuna consultazione popolare sulla Torino-Lione. Per lo meno non sarà il 26 maggio, giorno delle elezioni europee e regionali. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha respinto la proposta fatta dal presidente piemontese Sergio Chiamparino di tenere in quell’election day anche il voto sul Tav e al governatore tutto ciò non è piaciuto: “Evidentemente l’opinione dei cittadini fa paura”, ha dichiarato Chiamparino. L’idea ...

