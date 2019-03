Ecuador | forte scossa di terremoto oggi 31 marzo sulla costa Trema Guayaquil

Terremoto in Ecuador : violenta scossa di magnitudo 7 - 5 - è la più forte da inizio anno : Una scossa di Terremoto molto violenta , di magnitudo 7.5 della scala Richter, ha colpito il confine fra Perù ed Ecuador alle 5,17 (ora locale) di venerdì mattina. Il sisma, secondo l'istituto geofisico dell' Ecuador , avrebbe avuto una potenza di poco maggiore, considerando il calcolo della magnitudo momento, pari a Mwp 7.6. Lo stesso istituto afferma che l'epicentro del Terremoto è stato localizzato a circa 122 chilometri da Macanas, nella ...

Forte scossa di terremoto in Ecuador : 2 feriti e danni “non gravi” : Il presidente dell’Ecuador ha reso noto che a seguito della Forte scossa di terremoto magnitudo 7.5 (dati USGS), verificatasi poche ore fa, non si sono registrati “gravi danni secondo i rapporti preliminari“. Il presidente ha precisato che il sisma – che ha avuto ipocentro a oltre 100 km, ed epicentro a 122 km da Macas, capoluogo della provincia di Morono Santiago, al confine col Perù – è stato avvertito in tutto il ...