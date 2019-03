Ecco il trailer di Scuola di Sopravvivenza | la serie interattiva Netflix con Bear Grylls

Seconda stagione di “Killing Eve” su Timvision - Ecco il trailer : Il trailer della Seconda stagione di "Killing Eve" che arriva dall'8 aprile ogni lunedì in esclusiva per l'Italia su Timvision in contemporanea con gli Stati Uniti. La serie thriller racconta di due donne legate da un ossessione reciproca, Eve Polastri (Sandra Oh), agente dell'MI5 esperta di donne assassine e la sociopatica killer Villanelle (Jodie Comer), alla quale diviene lentamente, morbosamente affezionata. Per "Killing Eve" Sandra Oh è ...

Once Upon a Time in Hollywood : Ecco il primo trailer ufficiale del film di Quentin Tarantino! : Once Upon a Time in Hollywood: ecco l’attesissimo primo trailer ufficiale del film! Leonardo DiCaprio pubblica su Twitter il primo trailer ufficiale di Once Upon a Time in Hollywood, attesissimo film distribuito da Sony e Columbia Pictures diretto da Quentin Tarantino con la presenza di un cast di star del cinema come Brad Pitt a Margot Robbie. Once Upon a Time ... Leggi tuttoOnce Upon a Time in Hollywood: ecco il primo trailer ufficiale ...